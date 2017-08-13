Трампа критикуют за отказ осудить ультраправых

Президент Дональд Трамп оказался под градом критики с разных сторон политического спектра за то, что он не осудил достаточно адресно и резко ультраправых – сторонников превосходства белой расы и неонацистов, организовавших акцию «Объединим правых» в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, которая переросла в насильственные столкновения.

Трамп, который, как правило, незамедлительно выступает с комментариями по поводу терактов, на этот раз осудил «вопиющее проявление ненависти, фанатизма и насилия» однако сделал особый акцент на том, что причастны к этому были протестующие, представляющие обе стороны. В ходе протестов один человек погиб, еще 19 получили ранения. С акцией в Шарлотсвилле также было связано крушение вертолета, в результате которого погибли два сотрудника правоохранительных органов штата.

В своем Твиттере Трамп выразил соболезнования всем погибшим и направил «наилучшие пожелания» раненым.

При этом Трамп не осудил экстремистские группировки, организовавшие субботнюю акцию протеста, которая включала ночное факельное шествие, которых в прессе называют политическими сторонниками президента. Их лозунги и речевки содержали открытые нападки на расовые меньшинства, евреев и женщин. Бывший лидер Ку-клукс-клана Дэвид Дьюк заявил, что акция, проходившая в студенческом городке неподалеку от американской столицы, стала «поворотным пунктом» в движении за «выполнение обещаний Дональда Трампа».

Во время предвыборной кампании в прошлом году Трамп отказался от поддержки Дьюка.

Лидер экстремистского движения «альтернативных правых» в США Ричард Спенсер использовал нацистское приветствие, обращаясь к сотням сторонникам среди участников акции, которые скандировали «Хайль Трамп! Да здравствует наш народ! Да здравствует победа!»

Экс-президент Барак Обама и соперник Трампа на выборах, экс-госсекретарь демократ Хиллари Клинтон осудили ненависть, лежащую в основе движения сторонников превосходства белой расы. Аналогичным образом поступили многие республиканские законодатели, которые обычно выступают в политической связке с Трампом.

В своем твите Обама процитировал борца с апартеидом Нельсона Манделу, который в своей автобиографии «Долгий путь к свободе» написал: «Люди можно научить ненавидеть, но если они способны научиться ненависти, их можно научить любви, потому что любовь является более естественной для сердца человека, чем ее противоположность».

«Подстрекательство к ненависти, которое привело нас к этой ситуации, столь же реально и позорно, сколь и неонацисты на наших улицах. Когда мы своим молчаливым поощрением или бездействием допускаем продолжение такой ситуации хоть на одну минуту, это позор, это разъедает наши ценности», – написала Клинтон в Твиттере.

Председатель Национального комитета Демократической партии Том Перес заявил: «В Америке нет места фанатикам. Молчать, когда они проявляют ненависть, – значить поощрять ее. Поэтому наш долг – выступить против этих неблаговидных действий, выступить против идеи превосходства белой расы. Мы не можем позволить, чтобы группа трусов внушала страх в наших городах».

Республиканский сенатор Кори Гарднер заявил: «Господин президент, мы должны назвать зло своим именем. Эти люди – неонацисты».

«Зло нужно называть своим именем, – написал в Твиттере республиканский сенатор Оррин Хэтч. – Мой брат погиб, сражаясь с Гитлером и нацистами, не для того, чтобы такие выступления оставались безнаказанными у нас дома».

Сенатор Марко Рубио, проигравший Трампу на республиканских праймериз в прошлом году, написал в Твиттере, что «для страны» важно, чтобы Трамп назвал события в Шарлотсвилле «тем, что они есть – терактом неонацистов».

Пока президент Трамп воздерживался от ответа на просьбы журналистов поделиться мнением о неонацистах, организовавших акцию, его советники не стали скрывать осуждения.

Проповедник Сэмюэл Родригес, принимавший участие в инаугурации Трампа, заявил: «Я осуждаю силы белого национализма, идею превосходства белой расы и антисемитизм, которые сегодня раскалывают нашу страну. Я также осуждаю тех, кто стремится политизировать все это ради своей политической выгоды. Если мы не преодолеем этот бессмысленный идеологический раскол, мы станем свидетелями новых ужасов. Долг каждого из нас стать частью решения, а оно начинается с того, что мы должны перековать наши политические мечи на орала. Мы должны начать работать вместе, чтобы исцелить нашу страну».

Старший пастор церкви в Арканзасе Ронни Флойд, который является членом евангелического консультационного совета Трампа, заявил, что белые националисты на субботней акции «ни в какой форме не представляли христианскую веру или ценности последователей Иисуса Христа».

«В действительности белый национализм и идеи превосходства белой расы являются надругательством над учением Христа, который призывал нас любить наших ближних и служить им, независимо от цвета кожи, пола или религии, призывал отдавать жизнь за наших друзей и даже любить наших врагов», – добавил он.

В одном из своих субботних твитов Трамп призвал всех «объединиться и осудить все, за чем стоит ненависть». Твит возмутил Дьюка, который увидел в нем критику движения белых националистов.

Дьюк написал в Твиттере, что Трамп должен «хорошенько посмотреть в зеркало и вспомнить, что именно белые американцы поставили [его] на пост президента, а не радикальные левые».

На пресс-конференции в своем гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси, один журналист спросил Трампа: «Господин президент, нужна ли вам поддержка организаций белых националистов, которые говорят, что поддерживают вас? Осудили ли вы их достаточно сильно?» «Когда машина на скорости совершает наезд на людей, считаете ли вы это терроризмом?» – спросил другой.Президент покинул зал, не ответив на эти вопросы.