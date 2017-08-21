Трамп вернулся в обновленный Белый дом

БЕЛЫЙ ДОМ – Президент Дональд Трамп завершил 17-дневный рабочий отпуск и в воскресенье вернулся в обновленный Белый дом.

Когда президент появился у Южного портика, корреспондент «Голоса Америки» спросил его о столкновении эсминца ВМС США «Джон Маккейн» с торговым судном у побережья Сингапура.

«Это очень плохо», – сказал Трамп.

После этого президент и вице-президент Майк Пенс прошли через колоннаду в отремонтированное Западное крыло.

Пока Трамп был в отпуске, в Белом доме провели ремонт стоимостью 3,4 миллиона долларов. Ремонт включал модернизацию IT-систем, настил новых ковров в комнатах Западного крыла, в том числе в Овальном кабинете, и ликвидацию утечек (жидкого характера) в кабинетах пресс-службы.

Самой главной переменой, однако, стало устранение из Белого дома главного стратега Стивена Бэннона.

У Бэннона возникали разногласия с членами ближайшего окружения Трампа, включая его дочь Иванку и зятя Джареда Кушнера, которые являются официальными советниками президента.

Трамп надеется оставить позади выступления СМИ в связи с его заявлением на прошлой неделе, когда он, фактически, заявил о моральной равнозначности действий сторонников превосходства белой расы и участников контрдемонстрации в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, 12 августа, которые привели к насилию.

«Возвращаюсь в Вашингтон после упорной работы и наблюдения за одними из самых худших и бесчестных публикаций фейковых новостей, которые я когда-либо видел», – написал Трамп в Твиттере перед возвращением в Белый дом.

Никто из представителей администрации не появился в воскресных информационных программах, чтобы защитить президента или обсудить последствия отстранения Бэннона.

Заместитель главы предвыборного штаба Трампа Дэвид Босси, выступая на телеканале Fox News, попытался развеять опасения консерваторов, что конфликты в Западном крыле наносят ущерб политической повестке президента.

«В администрации каждого президента есть группировки. Нынешняя администрация – не исключение», – сказал он.

Губернатор Огайо Джон Кейсик, республиканец, который не раз критиковал президента, выступил в программе «Положение страны» на телеканале CNN, заявив, что президент должен «собраться».

«Перемены должны прекратиться, у нас должна появиться команда. Нельзя все время приводить новых людей и думать, так можно выиграть чемпионат мира» – сказал Кейсик.

Напряженность в американском обществе усилилась после заявлений Трампа о событиях в Шарлотсвилле.

По некоторым оценкам, около 40 тысяч человек приняли участие в субботней альтернативной демонстрации в Бостоне, выступив против ультраправых организаций, устроивших так называемую «акцию за свободу слова». В этой акции участвовали лишь несколько десятков человек, и она завершилась досрочно. Полиция арестовала около 30 человек за нарушения общественного порядка и применение насилия или угрозы.

Во вторник вечером президент приедет в Финикс, штат Аризона, для участия в политическом митинге. Мэр города попросил Трампа перенести митинг, опасаясь столкновений между ультраконсервативными сторонниками президента и теми, кто хочет устроить акции протеста в связи с его визитом.

Ожидается, что в своем выступлении Трамп будет говорить о политике Аризоны и своих планах строительства стены на границе. Президент критикует обеих республиканских сенаторов от штата и рассматривает возможность помилования 85-летнего бывшего шерифа округа Марикопа Джо Арпайо, известного жесткой позицией по вопросам иммиграции, которого недавно признали виновным в неуважении к суду.

Губернатор Огайо Джон Кейсик выразил надежду, что Трамп воспользуется мероприятием в Финиксе, чтобы «сказать что-то, что объединит людей».

Перед поездкой в Аризону президент в понедельник побывает на военной базе на севере Вирджинии, где объявит свое решение о численности американского военного контингента в Афганистане.

Этот вопрос обсуждался на совещании в резиденции президента Кэмп-Дэвид, в котором, кроме Трампа, участвовали вице-президент Майк Пенс, министр обороны Джеймс Мэттис, советник по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер и другие.

Ранее в этом году президент получил министру обороны определить численность войск в Афганистане. Полагают, что Мэттис поддерживает отправку в Афганистан еще нескольких тысяч военнослужащих, чтобы усилить консультативную поддержку афганских сил, пытающихся дать отпор Талибану, «Исламскому государству» и другим группировкам боевиков, которые достигли определенных успехов.

По пути на Ближний Восток в воскресенье Мэттис сообщил журналистам, что он «не хочет значительно увеличивать военный контингент, пока мы не будем с определенностью знать, в чем состоит стратегия, и с каким обязательствами это будет сопряжено».

«В этом смысле президент принял решение, как он и сказал. Он хочет сам объявить об этом американскому народу, поэтому до тех пор я помолчу», – сказал глава Пентагона.