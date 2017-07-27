В Белом доме вручили медали за доблесть

В Белом доме прошла церемония награждения сотрудников правоохранительных органов, ставших на пути преступника, осуществившего 14 июня вооруженное нападение на законодателей-республиканцев во время тренировочного матча по бейсболу в Александрии, штат Вирджиния.

На церемонии выступил президент США Дональд Трамп, вручивший награды полицейским.

Президент высоко оценил мужество и профессионализм сотрудников правопорядка, ставших на пути вооруженного преступника.

«Спасибо вам за то, что вы сделали в тот день и за то, что вы делаете ежедневно», – сказал президент.

Напомним, что 14 июня, в ходе вооруженного нападения во время тренировочного бейсбольного матча, в котором принимали участие американские законодатели, было ранено несколько человек. Тяжелые ранения получил координатор республиканцев в Палате представителей Стив Скализ.

Позднее выяснилось, что нападавшим был 66-летний житель Иллинойса Джеймс Ходжкинсон.

Президент Трамп обратился тогда к стране по поводу трагического инцидента. В своем выступлении он назвал Скализа другом и борцом.

Через несколько часов после трагедии в Александрии лидеры демократов и республиканцев в Конгрессе подчеркнули важность единство в момент, когда общество сталкивается с насилием.

В минувшую среду Скализ, перенесший в ходе лечения несколько операций, был выписан из госпиталя.