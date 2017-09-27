Руководство США рассматривает запрос о снятии ограничений на поставку грузов в Пуэрто-Рико

Президент Трамп в среду заявил, что обдумывает снятие ограничений на поставку грузов в пострадавший от урагана и нуждающийся в экстренной помощи Пуэрто-Рико, однако отметил, что многие представители отрасли грузоперевозок хотят, чтобы они остались в силе. Закон Джонса позволяет перевозить грузы между побережьями только кораблям под американским флагом.

«Мы думаем об этом, – сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о снятии ограничений. – Но у нас много грузовых компаний… и многие люди, работающие в этой отрасли, не хотят, чтобы Закон Джонса отменили, и там много наших кораблей уже сейчас».

Министерство внутренней безопасности США пока рассматривает вопрос о снятии ограничений на поставку грузов в Пуэрто-Рико.

В понедельник Конгресс направил в ведомство запрос о временном отказе от соблюдения Закона Джонса, который ограничивает виды грузов, поставляемых в Пуэрто-Рико, чтобы как можно скорее доставить туда материалы, необходимые для восстановления после разрушительного урагана «Мария».

Выступая в среду перед сенаторами и.о. министра внутренней безопасности Элейн Дьюк подтвердила получение запроса, однако отметила, что запрос от Конгресса не является стандартным путем к снятию подобных ограничений.

По словам Дьюк, на островах уже работают тысячи сотрудников федеральных ведомств.