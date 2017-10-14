Президент Трамп призвал к уважению национального флага

Президент США Дональд Трамп выступил с очередным еженедельным обращением, вновь вернувшись к теме протеста, с которым выступают игроки и менеджеры многих футбольных команд. В последние месяцы спортсмены во время исполнения гимна преклоняли колени, выражая свою солидарность с движением в защиту прав расовых меньшинств. Эти акции вызвали многочисленные раздраженные комментарии Трампа в социальной сети «Твиттер».

В своем еженедельном обращении, он напомнил, что в октябре Соединенные Штаты празднуют очередную годовщину ключевого события в истории страны.

«В этом месяце мы также должны вспомнить день, когда наша страна завоевала свою независимость. В следующий четверг, 19 октября, мы отметим 236-ю годовщину дня, когда возглавляемая Джорджем Вашингтоном Континентальная армия разбила британцев в битве у Йорктауна в 1781 году», - сказал Дональд Трамп.

Он также подчеркнул, что в 1942 году Конгресс утвердил Положение о Флаге Соединенных Штатов, впервые введя «официальные стандарты того, как мы должны обращаться с нашим любимым флагом».

«Каждый день миллионы американцев поднимают его, отдают ему салют и чествуют его перед своими домами, - сказал глава Белого дома. -Американские рабочие вывешивают флаг в цехах, где они с гордостью ставят на своей продукции бренд «Сделано в Америке». Все больше и больше товаров получают такой бренд, потому что наша экономика начинает расти».

Дональд Трамп заявил, что вся страна перед тем, как начнется очередной футбольный матч, «надеется», что профессиональные спортсмены будут соблюдать все пункты Положения о флаге, утвержденного Конгрессом.

«Перед тем, как вы соберетесь посмотреть футбольный матч, вы хотите, чтобы эти игроки гордились своей страной. Уважали нашу страну. Уважали наш флаг. И уважали наш национальный гимн, и мы думаем, что они сделают это», - заключил Дональд Трамп.