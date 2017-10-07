Дональд Трамп обратился к семьям погибших в Лас-Вегасе

Президент Дональд Трамп выступил с очередным еженедельным обращением к стране, полностью посвятив его памяти американцев, погибших во время массового расстрела в Лас-Вегасе.

«Мы пытаемся понять трагедию, произошедшую вечером в воскресенье, когда убийца открыл огонь по толпе из более, чем 20 000 человек. Мужчины, женщины и дети собрались для того, чтобы насладиться концертом. Они даже не могли себе представить, что это будет худший день в их жизни», - сказал президент США.

Глава Белого дома вспомнил о самопожертвовании людей во время этой бойни, когда родители прикрывали своими телами детей от града пуль, а случайные люди вывозили пострадавших.

«Когда один человек проявляет худшие качества, в ответ люди проявляют лучшее, что в них есть», - заявил Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что «нам никогда не удастся заменить тех, кто погиб», но пообещал, что все американцы воздадут дань уважения их памяти.