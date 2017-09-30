Трамп обещает снизить налоги для малого и среднего бизнеса

Президент Дональд Трамп выступил с очередным еженедельным обращением к стране, заявив, что администрация США «работает круглые сутки вместе с территориальными и местными властями» для того, чтобы помочь жителям Пуэрто-Рико и Виргинских островов, пострадавшим от нашествия ураганов «Ирма» и «Мария».

Глава Белого дома напомнил, что на этой неделе он выступил в штате Индиана, предложив избирателям поддержать реформу налоговой системы.

По словам Дональда Трампа, эта инициатива «основана на четырех ключевых идеях».

В первую очередь, администрация планирует «уменьшить налоги для всех работающих американских семей», отказавшись от нижнего порога налогооблагаемой ставки в размере 12 тысяч долларов для частных лиц и 24 тысяч долларов для семей.

«Мы также увеличим льготы на детей, избавимся от налога на семейных и введем новую льготу в 500 долларов для заботящихся о стариках и других, нуждающихся в поддержке. Это будет настоящей льготой, в которой нуждаются простые американцы, и которую они по-настоящему заслужили. Это то, чего хотели работающие американцы», - сказал Дональд Трамп.

Кроме этого, Белый дом обещает сделать «налоговый кодекс простым, честным и легким для понимания», уменьшив количество бумаг, заполняемых при подаче декларации, до «одной страницы».

«В-третьих, мы собираемся восстановить американскую конкурентоспособность, чтобы американские предприниматели и рабочие снова смогли побеждать. Мы сократим налоги для корпораций до ставки, которая в среднем будет меньше, чем у наших иностранных конкурентов, и мы уменьшим налоговую ставку на доходы малого и среднего бизнеса до самой низкой за более, чем 80 лет», - заявил Дональд Трамп.

Кроме этого, администрация собирается стимулировать компании, которые возвращают свои штаб-квартиры и рабочие места в США.

«Согласно этому плану, мы хотим, чтобы наши компании нанимали на работу и развивались в Америке, повышали зарплаты американским рабочим, и помогали восстанавливать американские города и поселки», - объяснил президентСША.