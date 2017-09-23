Трамп призвал провести реформу налоговой системы

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В еженедельном обращении к стране президент пообещал самое большое снижение налогов в истории США
Президент Дональд Трамп выступил с очередным еженедельным обращением к стране, призвав представителей обеих партий в Конгрессе проголосовать за предложенную Белым домом налоговую реформу.
В своем выступлении президент назвал четыре главных тезиса своей инициативы, подчеркнув, что благодаря этому закону американцы смогут увеличить свои накопления, а в страну вернутся рабочие места и выведенные за границу деньги и компании.
«Слишком долго американские семьи страдали от политики Вашингтона, который предпочитал работать в интересах других государств в ущерб своей собственной стране», - сказа он.
По словам президента, администрация собирается «сделать налоговый кодекс простым и открытым, чтобы семьи могли проводить больше времени со своими детьми, и меньше – пытаясь разобраться со страницаминалоговых деклараций»
Кроме этого – в планах Белого дома – уменьшение налогов для среднего класса и предпринимателей.
«Мы должны снизить налоговую ставку, чтобы мы могли создать новые рабочие места, возможность зарабатывать и перспективы для наших граждан здесь в Соединенных Штатах Америки, чтобы мы могли вернуть рабочие места из-за рубежа и вернуть предприятия. Мы хотим провести налоговую реформу, которая ставит Америку на первое место. Мы хотим провести налоговую реформу, которая сделает Америку снова великой», - сказал Дональд Трамп.
Одновременно президент США считает, что эта инициатива поможет вернуть средства, выведенные за рубеж.
«У нас есть уникальная возможность, которая выпадает один раз в поколение, реформировать нашу налоговую систему и расчистить дорогу к процветанию. Сделав это, мы увидим результаты, которые вы не видели раньше. Это будет самое большое снижение налогов в истории нашей страны», - заявил Дональд Трамп.
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