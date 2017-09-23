Трамп призвал провести реформу налоговой системы

Президент Дональд Трамп выступил с очередным еженедельным обращением к стране, призвав представителей обеих партий в Конгрессе проголосовать за предложенную Белым домом налоговую реформу.

В своем выступлении президент назвал четыре главных тезиса своей инициативы, подчеркнув, что благодаря этому закону американцы смогут увеличить свои накопления, а в страну вернутся рабочие места и выведенные за границу деньги и компании.

«Слишком долго американские семьи страдали от политики Вашингтона, который предпочитал работать в интересах других государств в ущерб своей собственной стране», - сказа он.

По словам президента, администрация собирается «сделать налоговый кодекс простым и открытым, чтобы семьи могли проводить больше времени со своими детьми, и меньше – пытаясь разобраться со страницаминалоговых деклараций»

Кроме этого – в планах Белого дома – уменьшение налогов для среднего класса и предпринимателей.

«Мы должны снизить налоговую ставку, чтобы мы могли создать новые рабочие места, возможность зарабатывать и перспективы для наших граждан здесь в Соединенных Штатах Америки, чтобы мы могли вернуть рабочие места из-за рубежа и вернуть предприятия. Мы хотим провести налоговую реформу, которая ставит Америку на первое место. Мы хотим провести налоговую реформу, которая сделает Америку снова великой», - сказал Дональд Трамп.

Одновременно президент США считает, что эта инициатива поможет вернуть средства, выведенные за рубеж.

«У нас есть уникальная возможность, которая выпадает один раз в поколение, реформировать нашу налоговую систему и расчистить дорогу к процветанию. Сделав это, мы увидим результаты, которые вы не видели раньше. Это будет самое большое снижение налогов в истории нашей страны», - заявил Дональд Трамп.