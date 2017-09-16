Трамп поздравил американцев с 230-летием Конституции США

Президент Дональд Трамп выступил с очередным еженедельным обращением к стране, заявив, что федеральное правительство продолжит оказывать помощь пострадавшим от недавних ураганов «Харви» и «Ирма».

«От Техаса до Луизианы, Флориды, Алабамы, Южной Каролины, Виргинских островов и Пуэрто-Рико, мы работаем вместе с местными властями, чтобы помочь каждому, кто попал под удар этих катастрофических штормов», - сказал он.

Глава Белого дома напомнил, что на этой неделе Соединенные Штаты отмечают 230-ю годовщину подписания Конституции страны.

«Такие патриоты, как Вашингтон, Мэдисон, Гамильтон, Франклин и многие другие заслужили бессмертие, победив в Революции, - сказал Дональд Трамп. Но вскоре после этого эти выдающиеся лидеры столкнулись с новым, ранее невиданным, вызовом – строительством нового государства. Они создали систему правления, основанную на едином законе, истории и традициях, которые защищают свободы, равенство и права, за которые они боролись и которые они отстаивали во время Американской Революции».

Президент США призвал граждан страны «еще раз принести клятву верности принципам, заложенным Основателями», заявив, что все американцы в этот день должны доказать, что «жертвы, принесенные во время создания нашей великолепной державы, были не напрасны».