Трамп пообещал упростить процесс подачи налоговых деклараций

Президент Дональд Трамп выступил с очередным еженедельным обращением к стране. Он призвал американцев, «находящихся на пути» урагана «Ирма», «сохранять бдительность, следовать всем рекомендациям правительственных чиновников и сотрудников правоохранительных органов».

По словам президента, власти сейчас делают «все возможное, чтобы подготовиться к удару стихии», и готовы немедленно приступить к ликвидации последствий урагана.

Дональд Трамп напомнил, что на этой неделе он выступил перед жителями штата Северная Дакота, представив свой план проведения налоговой реформы.

«Наш действующий сегодня налоговый кодекс является тяжелым свинцовым бременем для американской экономики, - подчеркнул президент США. -Из-за него мы потеряли миллионы рабочих мест, триллионы долларов. Миллиарды и миллиарды часов были потрачены на заполнение бумаг и ненужные требования».

Поддержаный Дональдом Трампом план состоит из нескольких пунктов. Администрация собирается упростить процесс подачи налоговых деклараций, снизить налоги для семей, представляющих средней класс, и восстановить конкурентоспособность американской экономики.

«Сегодня у нас самая высокая налоговая ставка на бизнес среди всех развитых стран – в среднем на 60 процентов выше, чем у наших основных зарубежных конкурентов. Это разрушительная ставка для каждого товара «сделанного в Америке», и это заставляет американский бизнес выводить рабочие места и предприятия за границу», - сказал президент США.