Президент Трамп поддержал отмену Obamacare

Президент Дональд Трамп выступил с очередным еженедельным обращением к стране, назвав реформу здравоохранения, проведенную его предшественником, «кошмаром», и пообещав, что американцы вновь смогут пользоваться доступными медицинскими услугами.

Глава Белого дома сообщил, что от реформы медицинского страхования, известной как Obamacare, страдают «миллионы семей по всей нашей стране», и рассказал, что действовать его заставили рассказы простых американцев.

«Недавно в штате Висконсин я встретился с ветераном Майклом, который гордится своей службой, и его женой – Тамми Кушман, - сказал Дональд Трамп. -Когда в 2015 году их заставили перейти на систему страхования Obamacare, они думали, что смогут по-прежнему обращаться к своему доктору. Но этого не случилось... Сегодня Кушманы тратят 1 400 долларов в месяц на медицинскую страховку – почти четверть от своего месячного дохода».

Еще одна семья, о которой рассказал президент, в результате вступления в силу Закона о доступном медицинском страховании была вынуждена «почти вдвое» увеличить свои расходы на медицинское обслуживание.

«Эти семьи, как и очень многие другие, стали жертвами катастрофического закона, который создал хаос в нашей системе здравоохранения и в наших семьях», - сказал Дональд Трамп.

По словам президента США, ответственность за «это бедствие» несут представители Демократической партии в Конгрессе. Как считает Трамп, в результате проведения реформ, инициированных Бараком Обамой, «по всей стране (страховые) выплаты выросли вдвое, страховые компании уходят с рынка».

Он завил, что демократы в Конгрессе должны проявить «политическую смелость», проголосовав за отмену закона. Вместо этого, по утверждению главы Белого дома, они «постоянно мешают переменам», и блокируют предложенную республиканцами новую реформу медицинского страхования.

«Моя администрация не прекратит борьбу за вас и за систему здравоохранения, которой вы достойны, - пообещал Дональд Трамп. -Мы сделаем это. Даже если демократы откажут нам в помощи, мы сделаем это».