Президент США пообещал возродить американскую промышленность

Президент США выступил с очередным еженедельным обращением к стране. Вопреки ожиданиям, Дональд Трамп не стал рассказывать о деталях своих переговоров в ходе встречи «Большой двадцатки» в Гамбурге, вновь вернувшись к обещаниям, данным во время предвыборной кампании 2016 года.

«Здесь, в Белом доме, мы решили, что лозунгом месяца июля станут три наших любимых слова – СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ. В течении более, чем двух столетий эти три прекрасных слова символизировали мировой стандарт качества, мастерства и превосходства. Так происходит и сегодня», – сказал он.

Дональд Трамп заявил, что для него одним из главных приоритетов является «восстановление американского производства», но из-за политики его предшественников «в течении десятилетий» количество рабочих мест в США сокращалось, а богатствами страны пользовались «иностранные государства».

«После принесения присяги Президента, наше правительство приняло новую философию – АМЕРИКА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ. И, поверьте мне, для этого пришло время. Эра экономического отступления закончилась», – подчеркнул Дональд Трамп.

Он напомнил, что после вступления в должность «отдал всем федеральным агентствам» распоряжение, «заключающееся в двух простых правилах: покупай сделанное в Америке и принимай на работу американцев».

По словам главы Белого дома, для того, чтобы обеспечить развитие американской промышленности, администрация решила уничтожить «все возможные барьеры, мешающие развиваться нашей энергетике», а также пересмотреть торговые соглашения, заключенные раньше.

«Я вышел из одностороннего Парижского соглашения по климату – и, поверьте мне, оно действительно было односторонним, – сказал Дональд Трамп. – Это была плохая сделка для нашей страны. Так же, как и уничтожающее рабочие места Транстихоокеанское партнерство. Именно поэтому мы настаиваем на полном пересмотре соглашения НАФТА, и если это не будет сделано, то мы покинем его, и это станет крахом НАФТА».

Президент США подчеркнул, что «каждое государство в мире защищает свои собственные интересы», и заявил, что теперь «Америка будет делать тоже самое».