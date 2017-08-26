Трамп призвал страну забыть о разногласиях

Президент Дональд Трамп выступил с еженедельным обращением к стране, напомнив, что на этой неделе он дважды выступал перед военнослужащими и ветеранами Вооруженных сил США.

«Наша страна гордится каждым, кто решил надеть военную форму, - сказал он. - Они представляют разные регионы нашей страны, являются представителями разных рас и религий. Но все они дают одну присягу, стражаются во имя одной цели и действуют, как одна команда – ради общих идеалов».

По словам Дональда Трампа, американцы должны воспользоваться опытом военных для того, чтобы преодолеть расовые, этнические и социальные разногласия.

«Мы должны помнить, что наши военнослужащие знают лучше, чем кто-либо, что мы являемся одним народом, у нас есть общий дом и одна великая американская цель», - заявил президент США.

В своем традиционном ответе на еженедельное обращение президента, представители Демократической партии обвинили Дональда Трампа в разжигании розни и поддержке насилия в стране.

«Сегодня наш главный командующий «Твиттером» пытается углубить существующие разногласия, посеять семена вражды и раздуть огонь насилия, - сказал конгрессмен Джим Хаймс, выступавший от имени оппозиционной партии. – Демократы выступают за расширение возможностей, процветание, инновации и создание новых рабочих мест. Мы будем добиваться этих целей, и нас ничто не сможет отвлечь от этого».