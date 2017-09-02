Трамп пообещал помочь жителям районов, пострадавшим от «Харви»

Президент Дональд Трамп выступил с очередным еженедельным обращением к стране, пообещав, что федеральное правительство продолжит оказание помощи пострадавшим от урагана «Харви» в Техасе и Луизиане.

«Я хочу специально выразить благодарность тем, кто первыми пришел на помощь, - сказал он. – Нашей полиции и сотрудникам правоохранительных органов, пожарным, береговой охране, национальной гвардии, службе скорой помощи, врачам, медсестрам, работникам больниц и добровольцам, которые приехали со всех концов страны.

Тысячи людей объединились для того, чтобы сохранить жизни и обеспечить безопасность, и мы невероятно благодарны им за их мужество, профессионализм и принесенные ими жертвы».

Глава Белого дома напомнил, что по просьбе властей штата в Техасе было объявлено чрезвычайное положение, что позволит федеральным органам власти оказывать поддержку и пострадавшим, и спасателям.

«Когда страдает одна из частей Америки, мы все чувствуем боль, - подчеркнул президент США.- Когда мы видим, что соседям нужна помощь, мы спешим ее представить. Мы не спрашиваем, как их зовут, и откуда они – мы каждый раз помогаем таким же американцам».

Дональд Трамп также пообещал, что возглавляемая им администрация сделает все возможное для того, чтобы жители пострадавших регионов смогли вернуться к нормальной жизни.