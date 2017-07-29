Президент Трамп вспомнил о героях Америки

Президент Дональд Трамп выступил с очередным еженедельным обращением к стране, напомнив о том, что в последние дни он провел несколько встреч с ветеранами, действующими военнослужащими и полицейскими.

«На борту авианосца «Джеральд Форд» мы приветствовали тех, кто будет защищать наш флаг на новейшем и самом современном в мировой истории авианосце, - рассказал Дональд Трамп. - В штате Огайо я передал специальную награду героическому ветерану, который выжил во время атаки на Перл Харбор... В Белом доме мы мы вручили Медали доблести отважным полицейским, которые спасли множество жизней».

Он отметил, что «всех героев Америки» объединяет вера в страну и готовность по первому призыву защитить Соединенные Штаты. Именно поэтому, по словам президента США, действующая администрация делает все, чтобы «создать Америку, которая была бы достойна их самопожертвования».

Результаты этой работы, по мнению Дональда Трампа, может увидеть каждый.

«Посмотрите на рабочие места, которые создаются в стране, - сказал он. - Посмотрите, что происходит с рынком ценных бумаг. Посмотрите на множество сфер, где мы растем, становимся лучше и сильнее».

Он напомнил, что администрация «не забывает» и о вооруженных силах, «дополнительно выделяя миллиарды и миллиарды долларов» на закупку новых самолетов, кораблей и военной техники.

«В конце концов, герои «Сделаны и Америке», и мы должны заботиться о них», - подытожил Дональд Трамп.