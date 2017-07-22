Трамп пообещал защитить американский рынок

Президент Дональд Трамп выступил с еженедельным обращением к стране, напомнив, что в начале этой недели он подписал распоряжение, объявив о начале недели под лозунгом «Сделано в Америке».

«Мы верим, что наша страна станет более сильной, безопасной и процветающей, если мы произведем больше товаров и вещей прямо здесь, в США. Когда мы покупаем продукты, сделанные в Америке, богатства, доходы и рабочие места остаются в нашей стране, и ими могут пользоваться наши сограждане», – сказал он.

Глава Белого дома подчеркнул, что «с первого дня» существования Соединенных Штатов, как независимого государства, основатели страны призывали ввести «специальные меры» для защиты американских продуктов, товаров и услуг. Вместо этого, по словам Дональда Трампа, его недавние предшественники вели прямо противоположную экономическую политику.

«Слишком долго политика нашего правительства заключалась в уничтожении производства в Америке и стимулировании, расширении перевода производств за границу, – заявил он. – Результатом этого стала потеря многих отраслей промышленности, упадок целых районов и годы вялого роста (экономики) и замороженных доходов».

Дональд Трамп напомнил, что о необходимости «защищать собственное производство» говорили все без исключения президенты США, вошедшие в историю страны: от Джорджа Вашингтона до Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта. И сейчас, по его утверждению, Белый дом готов следовать этим заветам.

«Сейчас мы, под руководством администрации Трампа, возрождаем наше наследие индустриальной державы. Мы боремся за создание равных условий для американских рабочих и производств. Поверьте мне, другие страны прекратят использовать нас, – заявил президент США. – Мы создадим красивые и удивительные произведения – используя американские руки, американское упорство, а также американское железо, алюминий и сталь. Мы больше не позволим другим странам нарушать правила, воровать наши рабочие места и выкачивать наши богатства. Вместо этого, мы будем следовать двум простым, но очень важным правилам: мы будем покупать американское, и мы будем нанимать американцев».

Он сообщил, что благодаря усилиям его администрации за последние погода уже было создано «более миллиона новых рабочих мест», и Белый дом намерен продолжить инициативу по «возрождению американского будущего».