Дональд Трамп пообещал исправить систему медицинского страхования

Президент США Дональд Трамп выступил с очередным еженедельным обращением к стране, назвав реформу медицинского страхования, проведенную его предшественником, «кошмаром», наносящим тяжелый «ущерб жизням американцев».

Он напомнил, что уже на следующей неделе Сенат США может проголосовать за отмену Закона о доступном медицинском страховании, известном, как Obamacare, заменив его проектом, разработанным по инициативе законодателей-республиканцев.

Как подчеркнул президент, если это голосование не состоится, то «размеры бедствия будут только расти».

Свои слова Дональд Трамп по традиции проиллюстрировал рассказом о жизни «обычной американской семьи».

«Кэрри Куи и ее муж занимаются животноводством. У них шесть детей, самый младший – аутист, – сообщил президент США. – После принятия закона об Obamacare, страховые взносы семьи резко возросли, и, в конечном счете, стоили Куи в три раза больше, чем их предыдущая страховка. Пока они пользовались Obamacare, им отказали в медицинском страховании четыре раза».

Глава Белого дома подчеркнул, что принимая Закон о доступном медицинском страховании, «политики-демократы... давали много громких обещаний, но они оказались ложными».

«Они обещали, что Obamacare снизит страховые платежи на 2,500 долларов, – сказал он. – Вместо этого, платежи выросли до размеров, в которые никто даже не может поверить – иногда речь идет о нескольких тысячах долларов».

Также, по словам Дональда Трампа, «миллионы американцев» лишились своих страховых планов, а в последние два года не менее половины компаний, работающих на рынке индивидуального страхования, «вышли из игры и покинули рынок».

Он сообщил, что новый проект, разработанный республиканцами, позволит уже к 2020 году «снизить страховые взносы на 30 и более процентов», и «создать инновационные проекты в области здравоохранения».

Кроме этого, план, поддержанный Белым домом, должен увеличить размеры сберегательных медицинских счетов и сохранить программу помощи пожилым американцам Medicaid.

«Эти остро необходимые долгосрочные реформы укрепят систему страхования для наших самых малоимущих граждан, – заявил президент Трамп. – План отмены и замены Obamacare значительно снизит долг федерального бюджета...Я рад сообщить, что мы очень, очень близки к устранению этого кошмара в сфере здравоохранения».