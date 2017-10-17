«Форбс»: состояние Трампа за год уменьшилось на 600 миллионов долларов

Состояние президента США Дональда Трампа за год уменьшилось на 600 миллионов долларов и составляет 3,1 миллиарда долларов, сообщает «Форбс» .

Уменьшение состояния Трампа в основном связано с его недвижимостью, значительная часть которой находится в Нью-Йорке. Некоторые из принадлежащих ему объектов на Манхэттене упали в цене, в связи с чем его активы в этой сфере уменьшились почти на 400 миллионов долларов.

Некоторые гольф-курорты Трампа в США и других странах также снизились в цене, что может быть связано с обидой потенциальных гостей на резкую риторику и политические решения Трампа, отмечает «Форбс» .

Предвыборная кампания также способствовала уменьшению состояния Трампа. Его наличные сбережения сократились примерно на 100 миллионов долларов с прошлого года, когда он израсходовал 66 миллионов долларов на предвыборную агитацию.

Еще 25 миллионов долларов Трамп потерял в связи с выплатой по иску, связанному с Университетом Трампа.

Как отмечает «Форбс» , состояние Трампа было подсчитано по итогам «нескольких месяцев изучения финансовой информации и открытых сведений об имуществе и десятков интервью».

В рейтинге «Форбс» Трамп в данный момент занимает 248-е место в США, тогда как в 2016 году он находился на 156-й позиции.

Список самых богатых американцев в 24-й раз подряд возглавил основатель Microsoft Билл Гейтс, состояние которого составляет 89 миллиардов долларов. Глава Amazon Джефф Безос занял второе место с 81,5 миллиарда долларов.