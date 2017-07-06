Трамп в Варшаве: НАТО играет ключевую роль в сдерживании конфликтов

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Америка и Европа стали жертвами «одного террористического нападения за другим», но «мы собираемся остановить это».

Выступая в польской столице у памятника Варшавскому восстанию 1944 года, Трамп предупредил об «ужасных угрозах нашей безопасности и образу жизни» и подчеркнул, что границы Соединенных Штатов всегда будут закрыты для терроризма и экстремизма.

«Мы не можем принять тех, кто отвергает наши ценности и использует ненависть, чтобы оправдать насилие по отношению к ни в чем не повинным (людям)», – сказал он.

Президент США также призвал Россию «прекратить дестабилизирующие действия в Украине и в других точках, а также прекратить поддерживать агрессивные режимы в Сирии и Иране».

Чуть ранее на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сотрудничают с Польшей для ответа на «действия и дестабилизирующие поведение России», заявив, что США привержены обеспечению мира и безопасности в Восточной и Центральной Европе.

Трамп также отметил, что НАТО играет «ключевую роль в сдерживании конфликтов».

Он подверг критике некоторых членов альянса за то, что они выделяют недостаточно средств на оборону, при этом отметив, что Польша – один из немногих членов НАТО, полностью выполняющих свои обязательства.

Трамп также обратился к участникам регионального саммита, заявив, что США хотят, чтобы в торговле энергоресурсами было меньше барьеров и чтобы страны могли диверсифицировать свои системы энергоснабжения.

Более 3000 военнослужащих США размещено в Польше в рамках развертывания сил НАТО, направленного на противодействие российской агрессии в Украине.

Многие страны Европы обеспокоены более ранними заявлениями Трампа, в том числе относительно его отношения к НАТО и решения выйти из Парижского климатического соглашения, а также его позитивными высказываниями в адрес российского президента Владимира Путина.

Трамп произнес свою речь на историческом месте – на площади Красиньских, у бронзового памятника Варшавскому восстанию 1944 года, почтив память сотен тысяч польских солдат и мирных граждан, погибших в ходе восстания против нацистских оккупантов, которое в конечном итоге не увенчалось успехом.

«Мы рады, что американский президент захотел посетить нашу страну. Особенно это место, ведь это историческое место, очень важное для польского народа и для жителей Варшавы», – сказал житель польской столицы Адам Кеджорек.

По словам Марцина Заборовски из варшавского журнала Visegrad Insight, многие поляки приветствуют укрепление отношений с Соединенными Штатами: «В Варшаве, которая была полностью разрушена во время Второй мировой войны, очень распространено чувство незащищенности. Поэтому люди ждут, что будет упомянута Статья 5 Устава НАТО, а также, что будет напрямую упомянута угроза со стороны России».

Польша стремится к экономической безопасности

Важное место в повестке дня занимает экономическая безопасность. Перед выступлением на площади Красиньских Трамп посетил саммит «Инициативы трех морей», нацеленной на укрепление энергетической безопасности Восточной Европы. Польша надеется стать транзитным узлом для импорта американского сжиженного природного газа.

«Сейчас мы получаем много газа из России, от компании "Газпром". И они используют это, чтобы шантажировать нас, шантажировать Украину, – отмечает профессор Варшавского университета Збигнев Левицкий. – Наши контракты с "Газпромом" истекают через два года. И я думаю, тогда наступит момент не продлевать их. А просто полагаться на газ из Норвегии, а также из США».

По словам сторонников, взгляды Трампа на многие глобальные проблемы, такие как изменение климата и миграция, совпадают со взглядами ведущих фигур в действующем правительстве Польши. Однако некоторые опасаются, что визит американского лидера лишь усугубит раскол между Восточной и Западной Европой.

Оппозиция готовит акции протеста против Трампа. Марцелина Завиша из партии Razem (Вместе), которая недавно провела серию крупных антиправительственных протестов, во вторник сообщила журналистам у посольства США: «Мы не согласны с шовинистским поведением Трампа и его решением выйти из Парижского соглашения, которое существует, чтобы защитить нашу планету».

Демонстрантов, скорее всего, не подпустят близко к площади Красиньских, поскольку польское правительство намерено оказать Трампу теплый прием.