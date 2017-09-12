Комиссия по расследованию мошенничества на выборах изучает итоги голосования в Нью-Гэмпшире

Комиссия, созданная президентом США Дональдом Трампом по расследованию мошенничества с голосами избирателей, проводит во вторник заседание в северо-восточном штате Нью-Гэмпшир.

Заседание проходит после того, как высокопоставленный представитель республиканцев заявил, что избиратели, приехавшие из других штатов, помогли сенатору-демократу в Нью-Гемпшире одержать победу в ноябре прошлого года.



Еще в мае Трамп учредил консультативную президентскую комиссию по проверке честности выборов. При этом он, не приведя фактических подтверждений своим словам, заявил, что миллионы людей проголосовали незаконно на президентских выборах в ноябре прошлого года.

Большинство должностных лиц в штате Нью-Гэмпшир и эксперты по правовым вопросам утверждает, что мошенничество с голосами избирателями в США – редкое явление.

Комиссия проводит свое второе заседание встречу в городе Манчестер через несколько дней после того, как республиканец Крис Кобач заявил в четверг в колонке сайта Brietbart News, что мошенничество с голосами избирателей стало причиной того, что сенатор от Демократической партии США Мэгги Хассан обошла республиканского кандидата Келли Эйотт на 1 107 голосов. Хассан была губернатором Нью-Гэмпшира с 2013 по 2017 год.



Претензии Кобача, который также является госсекретарем штата Канзас, побудили делегацию Конгресса в Нью-Гэмпшире потребовать, чтобы представитель демократов Нью-Гэмпшира в президентской комиссии по выборам ушел в отставку. Билл Гарднер, государственный секретарь штата Нью-Гэмпшир, отказался уйти в отставку, заявив, что хочет выяснить, почему доверие к избирательному процессу снижается.

На прошлой неделе Кобач заявил, что новые данные показывают, что более 6 500 человек зарегистрировались на прошлогодних выборах, используя водительские права других штатов, и только 15 процентов из них получили водительские документы штата Нью-Гэмпшир. Как полагает Кобач, это – свидетельство мошенничества.

Но закон Нью-Гэмпшира позволяет таким категориям, как студенты и военные, проживать и голосовать в этом штате, по водительским документам будучи зарегистрированными в других штатах.



В понедельник в отделениях Американского союза гражданских свобод и Национальной ассоциации за прогресс цветного населения (NAACP) в штате Нью-Гэмпшир призвали к роспуску президентской комиссии, поскольку она пытается ослабить демократию, оказывая давление на избирателей.

«Долгосрочная цель комиссии заключается в том, чтобы предложить ограничить права избирателей в Нью-Гэмпшире и по всей стране», – сказал Райан Никель, представитель сенатора-демократа Жанны Шахин, также из Нью-Гэмпшира. Шахин и Хассан являются соавторами законодательной инициативы, которая предусматривает расформирование комиссии.



Критики утверждают, что Трамп, выигравший президентскую гонку как кандидат от Республиканской партии, использует комиссию для поддержки своих недоказанных утверждений о том, что массовое мошенничество с голосами избирателей не позволило ему собрать большинство голосов сторонников по результатам прямого голосования.

Кандидат от демократов Хиллари Клинтон получила тогда на 3 миллиона больше голосов избирателей по всей стране, чем Трамп. Однако Трамп набрал большее количество голосов избирателей в ключевых штатах, необходимое для получения большинства голосов в коллегии выборщиков.