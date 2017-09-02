Дональд и Мелания Трамп посещают зону бедствия в Техасе и Луизиане

Утром в субботу президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания снова вылетели в Техас, чтобы посетить в этом штате, а также в соседней Луизиане, зону стихийного бедствия и увидеть, как идут восстановительные работы.

На этой неделе, во вторник, президентская чета уже посещала пострадавший от урагана Корпус Кристи и столицу Техаса – Остин, где президент проверил, как организована координация работы федеральных и местных органов власти в условиях чрезвычайной ситуации.

Трамп заверил, что федеральные власти сделают все необходимое для ликвидации последствий урагана, который по масштабам разрушений, как считают эксперты, превзошел ураган «Катрину». По последним данным, от урагана «Харви» пострадали около 100 тысяч домов.

Ранее на этой недели губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что штату может потребоваться более 125 миллиардов долларов от федерального правительства на восстановление от тропического шторма. Выступая на пресс-конференции, губернатор заявил, что «Харви» превзошел по своим масштабам ураган «Катрину», обрушившийся на Новый Орлеан в конце августа 2005-го года.

Президент Трамп призвал Конгресс США без промедления выделить средства на восстановительные работы в Техасе и соседней Луизиане. Президент также пообещал пожертвовать 1 млн долларов из собственных средств на помощь пострадавшим от стихии.

Напомним, что только в одном Хьюстоне из зоны наводнения были эвакуированы десятки тысяч местных жителей.

По последним данным, в зоне бедствия сейчас наблюдается дефицит бензина и некоторых продуктов питания. В районе Хьюстона сосредоточены крупнейшие в США мощности нефтеперерабатывающей промышленности.