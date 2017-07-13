Трамп прибыл с визитом во Францию

Президент США проведет переговоры с французским коллегой Макроном, на которых, в частности, будет обсуждаться борьба с терроризмом
Президент США Дональд Трамп в четверг прибыл в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Он также примет участие в торжествах по случаю национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии, а также 100-летия вступления американских войск в Первую мировую войну.
Трамп обсудит с Макроном целый ряд вопросов, включая угрозу терроризма.
Год назад Трамп говорил, что ситуация в Париже «вышла из-под контроля и стала очень опасной» из-за действий террористов.
Относительно недавно он предположил, что атаки «Исламского государства» негативно отразились на Париже, как туристическом центре мирового класса.
В пятницу Трамп и его жена Мелания посетят ежегодный парад по случаю Дня взятия Бастилии, в котором будут участвовать как французские, так и американские военнослужащие.
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