Трамп отправляется с визитом во Францию

Президент США Дональд Трамп в среду отправляется на переговоры во Францию.

Основное внимание в его поездке будет уделено переговорам с президентом Эммануэлем Макроном, посвященным борьбе с терроризмом, а также торжествам по случаю 100-летия вступления американских войск в Первую мировую войну.

Встреча лидеров двух стран пройдет в Париже в четверг, после чего они выступят перед журналистами.

«Мы будем обсуждать все вопросы, которые представляют интерес для нас обоих. Среди них есть те, по которым у нас имеются разногласия, но также и многие вопросы, по которым мы работаем вместе: угроза терроризма, кризисы в Сирии и Ливии и многие вопросы, которые представляют общий интерес для нас», – сказал Макрон.

Высокопоставленный представитель США сообщил журналистам, что в Белом доме ожидают, что большая часть дискуссии будет отведена ситуации в Сирии и сотрудничеству США и Франции как в этой стране, так и по другим аспектам борьбы с терроризмом.

Возможно, также будут затронуты другие темы в развитие дискуссий на саммите «Большой двадцатки», состоявшемся на прошлой неделе в Германии.