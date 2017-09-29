Турне по Азии Трамп посвятит северокорейской ядерной угрозе

Президент США Дональд Трамп совершит рабочий визит в Азию в ноябре – об этом сообщил Белый дом в пятницу 29 сентября. Среди целей этой поездки – заручиться поддержкой против северокорейской угрозы, принять участие в ряде региональных саммитов и обсудить вопросы торговли.

«Участие президента укрепит международную решимость противостоять северокорейской угрозе и обеспечить полную, поддающуюся проверке и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова», – говорится в заявлении администрации.

Трамп впервые посетит Китай – ближайшего союзника и крупнейшего торгового партнера Северной Кореи.



Государственный секретарь Рекс Тиллерсон подготовит почву для визита президента в КНР во время своей второй поездки в эту страну на следующей неделе. Тиллерсон продолжит усилия, направленные на то, чтобы заручиться поддержкой Китая в кампании «максимального давления» на ядерную политику Северной Кореи.

Соединенные Штаты тесно сотрудничают с китайскими официальными лицами в вопросах, касающихся свертывания импорта северокорейского угля, железа, железной руды, свинца, свинцовой руды и морепродуктов.

Если этот запрет будет реализован, поступления в казну Северной Кореи значительно сократятся в этом году. По данным Госдепартамента, в 2016-м году прибыль Пхеньяна от экспорта в Китай составила 1,5 млрд долларов.

Президент Трамп примет участие в саммите лидеров Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который состоится на Филиппинах, и саммите лидеров Азиатского Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме.

Вице-президент Майк Пенс заявил накануне в индонезийской Джакарте, где он находится с официальным визитом, что отношения США и АСЕАН являются «стратегическим партнерством», и что АСЕАН «способствовала процветанию и безопасности» не только в странах-участницах, но и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Обмен товарами и услугами между странами также будет приоритетом в повестке дня визита Трампа. Белый дом сообщил, что президент подчеркнет «важность справедливых двухсторонних экономических связей с торговыми партнерами Америки». В рамках поездки в Азию с 3 по 14 ноября президент Трамп также посетит Южную Корею, Японию и американский штат Гавайи.