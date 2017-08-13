Президент Дональд Трамп подписал закон о медицинских льготах для ветеранов

Президент Дональд Трамп в воскресенье утвердил законопроект, продлевающий действие государственной программы, позволяющей ветеранам в США получать медицинскую помощь в частных клиниках.

Церемония подписания закона прошла в принадлежащем президенту частном гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси, где глава государства находится в течении 17-дневного рабочего отпуска.

"Этот закон не только позволит ветеранам самостоятельно выбирать, к какому врачу обратиться, но и избавит их от длительного ожидания или продолжительных поездок для получения помощи", –сказал Трамп.

Закон предусматривает, что Департаменту по делам ветеранов в течении 6 месяцев будет дополнительно выделено для этих целей 2,1 миллиарда долларов.

Еще 1,8 миллиарда должны быть использованы для аренды 28 крупных медицинских центров и финансирования программы набора и подготовки новых сотрудников Департамента по делам ветеранов.

Глава ведомства Дэвид Шулкин уже заявлял, что для него главным приоритетом является отмена действующих правил, согласно которым помощь ветеранам может быть оказана только в медицинских центрах, находящихся на расстоянии не более 40 миль от места проживания бывших военнослужащих. Еще одна норма, которая будет отменена, предусматривала, что ветеран может обратится к ближайшему частному врачу только в том случае, если с момента его обращения за помощью и до назначения даты визита к ведомственному врачу прошло не менее месяца.

"Закон позволит нам продолжить оказывать помощь всему ветеранскому сообществу, и даст нам уверенность в том, что они получают высококлассное медицинское обслуживание", - сказал Дэвид Шулкин.

Программа, утвержденная Трампом, могла исчерпать выделенные на эти цели фонды уже к середине августа. Теперь она позволит государству финансировать обращения ветеранов в частные клиники.

Впервые эта программа была разработана в 2014 году после скандала в больнице, принадлежащей Департаменту по делам ветеранов в Финиксе, штат Аризона. Тогда врачей госпиталя уличили в умышленном затягивании времени ожидания приема.