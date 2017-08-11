Трамп во время отпуска на один день вернется в Вашингтон

По словам представителей президентской администрации, Дональд Трамп ненадолго прервет свой отпуск и в следующий понедельник на один день вернется в Белый дом, где как раз проходит текущий ремонт в Овальном кабинете главы государства. При этом не было сказано, с какой целью Трамп совершит деловую поездку в Вашингтон.

Согласно этому сообщению в это воскресенье Трамп покинет гольф-клуб в Нью-Джерси и направится в Нью-Йорк, где в своем доме на Манхэттене, проведет несколько важных встреч, прежде чем направится в Вашингтон.

Во время августовского отпуска президента в Нью-Джерси, в Белом доме проходит плановый ремонт, в том числе – в президентском кабинете. Сотрудники Западного крыла Белого дома, которые остались в Вашингтоне, продолжают работать в старом административном здании через дорогу от Белого дома.

Издание Politico, впервые сообщившее об этом, пишет, что согласно обновленному президентскому расписанию, Трамп вернется из Вашингтона в Нью-Йорк в понедельник и только в среду отправится снова в Нью-Джерси, где проведет остаток своего летнего отпуска. Это будет самый большой период времени, который президент проведет вне Белого дома, начиная с января этого года.