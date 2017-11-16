Трамп призывает республиканцев осуществить налоговую реформу

Президент США Дональд Трамп продолжает призывы провести масштабную реформу налогового законодательства и во вторник проводит встречу с республиканцами из Палаты представителей в преддверии голосования по этому законопроекту.

Лидеры республиканцев оптимистично оценивают свои шансы набрать достаточно голосов для принятия законопроекта, предусматривающего сокращения налога для корпораций с 35 процентов, одной из самых высоких ставок в мире, до 20 процентов, а также сокращение налоговых ставок для миллионов налогоплательщиков из среднего класса, но не для всего населения. Эта инициатива увеличит долгосрочный долг страны, составляющий 20 триллионов долларов, еще на 1,5 триллиона.

Трамп, за 10 месяцев в должности так и не одержавший ни одной крупной законодательной победы, призывает Конгресс провести налоговую реформу к Рождеству. Однако предлагаемые изменения вызывают неоднозначные отзывы, а никто из демократов инициативу не поддержал.

Лидеры республиканцев в Сенате продвигают собственный план по налогам, но его судьба остается неопределенной, поскольку республиканцы обладают большинством всего в четыре голоса. Сенатор Рон Джонсон из штата Висконсин в среду стал первым сенатором-республиканцем, кто высказался против обоих версий законопроекта, заявив, что они недостаточно сокращают налоги для малого бизнеса.

Демократы выступают против попыток республиканцев сократить налоги, настаивая, что это будет выгодно самым богатым налогоплательщикам, но не поможет тем, кто зарабатывает намного меньше. Рассматриваемые изменения затронут почти всех налогоплательщиков, однако пока очертания инициативы столь неопределенны, что многие не могут разобраться, станут ли налоги ниже именно для них.

Трамп написал в своем «Твиттере»: «Сокращение налогов близится!»

При этом он раскритиковал демократов за то, что они не поддерживают инициативу, завив: «Почему демократы борются с масштабными сокращениями налогов для среднего класса и бизнеса (рабочие места)? Причина: саботаж и затягивание!»

Один из лидеров республиканцев в Палате представителей, конгрессмен Кевин Брэди, сказал, что рассматриваемый план «представляет собой смелый путь, который позволит нам как нации вырваться из стадии медленного роста раз и навсегда».

Трамп же осложнил принятие налоговой реформы тем, что попросил Конгресс включить в законопроект положение, устраняющее обязательное требование о медицинской страховке. Ранее в этом году Конгресс уже потерпел неудачу в попытках реформировать программу Obamacare, принятую при экс-президенте Бараке Обаме.

Демократы и некоторые республиканцы возражают против включения этого положения в законопроект по налогам, а если оно все же останется в тексте, это может понизить шансы на успех налоговой инициативы, особенно в Сенате.

Во время своего азиатского турне Трамп написал в «Твиттере»: «Я горжусь (республиканскими) Палатой представителями и Сенатом за то, что они так упорно работают над сокращением налогов (и реформой). Мы все ближе к цели! А теперь, как насчет того, чтобы покончить с нечестным и крайне непопулярным требованием из OCare и сократить налоги еще больше?»