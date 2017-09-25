Американские футболисты бросают вызов Трампу

Более 100 игроков, тренеров и владельцев команд Национальной футбольной лиги (НФЛ) в воскресенье бросили вызов президенту США Дональду Трампу, отказавшись выслушивать национальный гимн перед началом своих матчей стоя. Вместо этого они опустились на одно колено или сомкнули руки в знак солидарности.

Спортсмены заявили, что целью их протеста является привлечение внимания к несправедливому отношению к расовым меньшинствам в США, включая случаи жестокого обращения полиции с афроамериканцами.

Вечером в воскресенье Трамп осудил действия спортсменов, заявив, что они проявляют «очень неуважительное отношение к нашему флагу и нашей стране».

Когда журналист спросил Трампа, ведут ли его собственные действия к усилению расовой напряженности, он ответил: «Нет, это не имеет никакого отношения к расовым вопросам. Я никогда ничего не говорил о расе».

Трамп впервые поднял вопрос о гимне на политическом митинге в Алабаме вечером в пятницу.

«Разве вам не понравится, что если кто-то проявляет неуважение к нашему флагу, то кто-то из владельцев НФЛ скажет: «Выкиньте этого сукиного сына с поля немедленно. Вон! Он уволен», – заявил Трамп. – Разве вам это не понравится? Кое-кто из владельцев сделает это. Он скажет: «Вон тот парень, который проявляет неуважение к нашему флагу, он уволен». И этот владелец – а многие из них мои друзья – он всю неделю будет самым популярным человеком в этой стране».

Трамп также предложил болельщикам бойкотировать игры НФЛ, которые входят в число самых популярных спортивных соревнований в США. Однако, возвращаясь в Белый дом из своего гольф-клуба в Нью-Джерси, где он провел выходные, Трамп несколько отступил от предыдущих заявлений.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что протестующие спортсмены должны быть уволены, Трамп сказал: «Я считаю, что владельцы команд должны что-то с этим сделать», но не стал вдаваться в детали.

Руководитель НФЛ Роджер Гуделл заявил, что высказывания Трампа вносят раскол и свидетельствуют о неуважении к спортсменам, которые пытаются выступить с искренним заявлением.

Отвечая на просьбу о комментарии в воскресенье, Трамп вновь выразил мнение, что спортсмены, опустившиеся на колено во время государственного гимна, проявили «очень большое неуважение к нашей стране, очень большое неуважение к нашему флагу».

Многие спортсмены выразили недовольство тем, в какой форме Трамп осудил протестующих двумя днями ранее на митинге в Алабаме.

Предшественник Гуделла на посту главы НФЛ Пол Таглиэбу заявил, что словесные выпады Трампа были «недостойными». Многие спортсмены посчитали, что президент усугубил предыдущие неоправданные оскорбления, распространив свои пренебрежительные замечания на членов их семей, и потребовали извинений.

Трамп не отреагировал на эту критику.

Протесты на футбольном поле начались в прошлом году с действий одного спортсмена, который решил таким образом публично выразить свое неодобрение обращением с расовыми меньшинствами во многих районах США. Протесты начали шириться в этом году, и залп президентских твитов, опубликованных начиная с пятницы, получил широкую огласку и привел к значительному увеличению игроков, пожелавших выразить свою позицию по этому вопросу.

Профессиональные футбольные матчи в США как правило проводятся по воскресеньям. Первая игра прошла в Лондоне, где НФЛ пытается усилить интерес к американскому футболу. Когда перед началом игры между командами Baltimore Ravens и Jacksonville Jaguars зазвучала мелодия гимна США «Знамя, усыпанное звездами», многие игроки, как белые, так и чернокожие, опустились на одно колено.

При этом все игроки стояли, когда над стадионом, в соответствии с традицией, звучал британский гимн «Боже, храни королеву».

К протесту присоединились не только футболисты, но и другие сотрудники команд, а также владельцы, таким образом показав, что они не занимают сторону президента.

Владелец действующего победителя Супербоула, команды New England Patriots, Роберт Крафт является сторонником Трампа, который пожертвовал миллион долларов инаугурационному комитету президента ранее в этом году. По его словам, он был «глубоко разочарован тональностью высказываний» Трампа.

«Я горжусь причастностью к столь многим игрокам, которые сделали огромный вклад, позитивно отразившийся на наших сообществах, – заявил Крафт, который встречался с Трампом в Белом доме. – Наши игроки умны, вдумчивы, они заботятся о нашем сообществе, и я поддерживаю их право на мирное влияние на общественные перемены и повышение осведомленности способом, который они считают наиболее результативным».

Владелец Jacksonville Jaguars Шад Хан также пожертвовал миллион долларов на инаугурационные торжества Трампа в январе. Перед матчем в Лондоне он сомкнул руки с игроками, некоторые из которых опустились на колено, в то время как другие стояли. Владелец команды-соперника Стив Бисциотти выразил поддержку игрокам Baltimore Ravens, принявшим участие в акции протеста.

Один из ведущих тренеров Лиги Пит Кэрролл из Seattle Seahawks выразил поддержку игрокам, заявив: «Будучи командой, мы все являемся участниками миссии по объединению людей, чтобы привнести позитивные перемены. Мы больше не можем молчать. Я буду поддерживать наших игроков».

Республиканский сенатор Бен Сасс, сторонник Трампа, обращаясь к игрокам, заявил, что у них есть право протестовать против президента, но спросил: «Разве нет способа лучше, чем опускаться на колено перед флагом, в защиту которого умирали солдаты?»

«Трамп хочет, чтобы вы опускались на колено, потому что это разделяет страну, и при этом расколе он и флаг оказываются на одной стороне, – добавил он. – Не давайте ему внимания, на которое он рассчитывает».

Другие владельцы команд также выступили на стороне футболистов. Члены команды Pittsburgh Steelers избежали спорной ситуации, оставшись в раздевалке до окончания исполнения гимна перед игрой в Чикаго. На матче между Detroit Lions и Atlanta Falcons исполнитель гимна опустился на одно колено во время последней строчки, чтобы продемонстрировать свою поддержку участникам протестов.

В субботу Трамп дал еще один повод для споров, отозвав приглашение посетить Белый дом, направленное одному из самых знаменитых баскетболистов мира Стивену Карри из команды Golden State Warriors. Команда планировала приехать в Вашингтон по случаю победы в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации, но Карри заявил, что едва ли пойдет в Белый дом, объясняя это протестом против высказываний Трампа по поводу обращения с меньшинствами.

«Мы не поддерживаем то, что наш президент… сказал, и что он не сказал некоторых вещей в нужный момент», – сказал Карри.

После того как Трамп осудил Карри, другая звезда НБА – Леброн Джеймс из Cleveland Cavaliers – выступил в поддержку баскетболиста.

«Появление в Белом доме всегда было большой честью, пока не появились вы!» – заявил Джеймс.