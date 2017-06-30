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Трамп анонсировал усилия по увеличению экспорта энергоресурсов

Дональд Трамп

Президент запускает так называемую политику «энергетического доминирования»

Президент США Дональд Трамп пообещал «золотую эру» американскому энергетическому бизнесу за счет увеличения экспорта природного газа, угля и нефти.

Так называемая политика «энергетического доминирования» по сути представляет собой ребрендинг начатых при прошлой администрации усилий по экспортированию сжиженного природного газа (СПГ) на рынки Восточной Европы и Азии.

США также предложат экспортировать уголь в Украину, которая страдает от перебоев с поставками природного газа из России.

«Мы собрались здесь сегодня, чтобы запустить новую энергетическую политику Америки, – сказал Трамп в ходе мероприятия в Министерстве энергетики, где присутствовали представители нефтяной и угольной промышленности, а также профсоюзов рабочих, которые строят трубопроводы. – Мы будем экспортировать американские энергоресурсы по всему миру».

Трамп планирует продвигать экспорт американского СПГ на встрече с десятками лидеров стран центральной и восточной Европы, которая пройдет на следующей неделе в Варшаве.

На данный момент этот регион в значительной степени зависит от российских энергоресурсов.

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