Трамп анонсировал усилия по увеличению экспорта энергоресурсов

Президент США Дональд Трамп пообещал «золотую эру» американскому энергетическому бизнесу за счет увеличения экспорта природного газа, угля и нефти.

Так называемая политика «энергетического доминирования» по сути представляет собой ребрендинг начатых при прошлой администрации усилий по экспортированию сжиженного природного газа (СПГ) на рынки Восточной Европы и Азии.

США также предложат экспортировать уголь в Украину, которая страдает от перебоев с поставками природного газа из России.

«Мы собрались здесь сегодня, чтобы запустить новую энергетическую политику Америки, – сказал Трамп в ходе мероприятия в Министерстве энергетики, где присутствовали представители нефтяной и угольной промышленности, а также профсоюзов рабочих, которые строят трубопроводы. – Мы будем экспортировать американские энергоресурсы по всему миру».

Трамп планирует продвигать экспорт американского СПГ на встрече с десятками лидеров стран центральной и восточной Европы, которая пройдет на следующей неделе в Варшаве.

На данный момент этот регион в значительной степени зависит от российских энергоресурсов.