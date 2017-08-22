Трамп призвал «воевать, чтобы победить» в Афганистане

ВАШИНГТОН – Президент Дональд Трамп отказался от предыдущих призывов к быстрому выводу войск из Афганистана и подтвердил дальнейшее участие США в войне, которая продолжается уже 16 лет.

По словам президента, американские военные должны «воевать, чтобы победить».

При этом он старательно избегал деталей о численности войск, которые могут быть дополнительно направлены для участия в самой долгой для США войне.

В обращении, посвященном представлению новой стратегии США в Афганистане, Трамп объявил, что США уходят от подхода, «основанного на сроках», и вместо этого будут увязывать свою помощь с результатами и содействием правительства Афганистана, Пакистана и другими факторами.

«Америка будет работать с правительством Афганистана, пока мы будем видеть целеустремленность и прогресс, – сказал Трамп. – Но наша приверженность не будет неограниченной, и наша поддержка не означает полную свободу действий».

При этом Трамп был скуп на детали о том, как будет оцениваться прогресс.

Хотя Трамп настаивал, что он «не будет говорить о численности войск» или заранее сообщать о шагах военных, он намекнул, что согласился с предложением Пентагона увеличить военный контингент примерно на 4 тысячи человек. В настоящее время в Афганистане находятся около 8400 американских военных.

«Мы попросим наших союзников по НАТО и глобальных партнеров поддержать нашу новую стратегию через соответствующее увеличение своих контингентов и дополнительное финансирование. Мы уверены, что они пойдут на это», – сказал он.

С аналогичным заявлением выступил министр обороны Джим Мэттис, который отметил, что несколько союзников согласились увеличить численность своих войск.

Говоря о понимании победы, Трамп был бескомпромиссен.

Он заявил, что американские военные будут «воевать, чтобы победить» – атаковать врагов, «давить» «Аль-Кайду», предотвращать теракты против американцев и уничтожать группировку «Исламское государство», чей филиал пустил корни в Афганистане, пока США боролись с экстремистами в Сирии и Ираке.

Примечательно, что определение победы, которое дал Трамп, не включает поражение Талибана – группировки, чье укрывательство «Аль-Кайды» стало поводом для войны США в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года.

Как и его предшественник Барак Обама, Трамп признал, что любое решение, которое принесет мир Афганистану, может потребовать участия Талибана.

«Возможно, когда-нибудь, после эффективных военных усилий, будет достигнуто политическое урегулирование, которое будет включать некоторые элементы Талибана в Афганистане», – сказал Трамп.

Трамп признал, что его «изначальное побуждение было вывести войска». В ходе предвыборной кампании он действительно не раз говорил, что Афганистан является неразрешимой проблемой, требующей поспешного вывода американских войск. После вступления в должность он заявил, что пришел к выводу, что такой подход может создать вакуум, который «мгновенно заполнят» террористы, включая «Аль-Кайду» и «Исламское государство».

Численность американского контингента на своем пике, при администрации Обамы в 2010-2011 годах, достигала примерно 100 тысяч человек. Трамп сказал, что американцы «устали от войны без победы».

«Я разделяю разочарование американского народа», – сказал Трамп, выступая на военной базе Форт Майер в Арлингтоне, штат Вирджиния.

«Но в конце концов мы победим», – заверил он.

Вскоре после выступления Трампа Мэттис сказал, что поручил главе Объединенного комитета начальников штабов руководствоваться стратегией президента по Южной Азии, которую он будет обсуждать с союзниками по НАТО.

В то же время некоторые бывшие военные уже подвергли критике новую стратегию президента.

Подполковник в отставке Дэниел Дэвис рассказал «Голосу Америки», что был направлен в Афганистан в 2010 году, «когда там было 140 тысяч военнослужащих США и НАТО».

По его словам, он «не понаслышке знает, что мятежников и террористов нельзя победить военными средствами».

«Если не отправлять туда десятки тысяч военных из боевых частей США, эту войну не выиграть, – сказал Дэевис. – Неважно, что говорит президент, эту войну просто не выиграть военными средствами. Стратегия, которая полагается на военное поражение врагу, обречена на провал – так же, как и другие попытки за последние 16 лет».