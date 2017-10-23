Трамп призвал республиканцев поспешить с принятием бюджета и налоговой реформы

ВАШИНГТОН –Президент Дональд Трамп в воскресенье провел разговор по конференц-связи с республиканцами в Палате представителей, призвав их оперативно принять бюджет и таким образом расчистить путь для рывка к снижению налогов, которое он назвал историческим.



Вице-президент Майк Пенс также подключился к конференц-звонку, во время которого Трамп призвал республиканских конгрессменов принять бюджет, одобренный Сенатом на этой неделе, чтобы они могли перейти к работе над его планом налоговой реформы.



Трамп заявил законодателям, что они стоят на пороге исторического события, рассказал участвовавший в разговоре представитель Республиканской партии на условиях анонимности, поскольку не был уполномочен публично обсуждать беседу, которая задумывалась как закрытая.



Другой сотрудник республиканского аппарата, знакомый с содержанием разговора, сообщил, что Трамп раз за разом говорил собеседникам о высокой цене, которую им придется заплатить на промежуточных выборах в следующем году, если они не примут его план, предусматривающий сокращение налога на корпорации до 20 процентов и удвоение стандартного налогового вычета, которым пользуется большинство средних американцев. Источник сообщил, что президент также отметил, что, даже если отбросить приближающиеся выборы, его план является благом для страны.



На прошлой неделе Сенат одобрил бюджет, включающий положения, позволяющие республиканцам провести налоговое законодательство через палату без голосов демократов, не опасаясь их обструкции в виде филибастера.



В поисках законодательной победы

Республиканцы отчаянно пытаются одержать законодательную победу после ряда неловких поражений, которые они потерпели несмотря на то, что партия контролирует обе палаты Конгресса и Белый дом.



В ходе конференц-связи спикер Палаты представителей Пол Райан заявил коллегам, что он надеется на принятие одобренного Сенатом пересмотренного законопроекта о бюджете на этой неделе, чтобы повысить шансы на принятие налоговой реформы до конца года.

Трамп также попытается заручиться поддержкой своего плана во время обеда с республиканскими сенаторами на Капитолийском холме во вторник.



Конгресс, в свою очередь, продолжает попытки найти решение для системы здравоохранения.



Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил в воскресенье, что он готов вынести двухпартийный законопроект о здравоохранении на рассмотрение палаты, если Трамп четко даст понять, что поддержит его. Предложение, подготовленное двумя сенаторами – республиканцем Ламаром Александером и демократом Пэтти Мюррей, – предусматривает продление на два года федеральных субсидий страховым компаниям, которые заблокировал Трамп. Однако от Трампа исходили смешанные сигналы: он то восхвалял, то осуждал эти усилия, запутав и демократов, и республиканцев.



Отвечая на вопрос, готов ли он вынести законопроект на рассмотрение палаты, Макконнелл, выступавший в программе «Положение страны» на телеканале CNN, сказал, что он ждет, «пока президент Трамп скажет, какой законопроект о системе здравоохранения он может подписать».



«Если нужен какой-то промежуточный шаг для стабилизации рынка, то нам нужен законопроект, который президент действительно подпишет. Я точно не знаю, к чему здесь стремится президент, но я буду рад вынести на рассмотрение палаты законопроект, если буду знать, что президент Трамп подпишет его».

«Думаю, он (Трамп) пока не принял окончательного решения», – добавил сенатор.



Компромисс по вопросу о здравоохранении?



Обнародованный на прошлой неделе план, вероятно, соберет 60 голосов в Сенате, в основном от демократов. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер в воскресенье призвал Макконнелла вынести законопроект на рассмотрение «немедленно, уже на этой неделе».



«Это хороший компромисс», – сказал он, выступая в программе «Встреча с прессой» на канале NBC.

Он предположил, что инициатива будет одобрена «значительным большинством голосов», и президент в конце концов подпишет законопроект, чтобы избежать обвинений в росте страховых взносов.



«Если республиканцы считают, что в случае роста страховых взносов им удастся избежать вины, если сенатор Макконнелл так считает, то он ошибается», – сказал Шумер.

Трамп сначала дал понять, что поддерживает инициативу как временную меру, продолжая надеяться на принятие закона об отмене и замене Закона о доступном здравоохранении, принятом при бывшем президенте Бараке Обаме.

Неоднократные попытки республиканцев принять такой закон не увенчивались успехом.

Но позднее представители Белого дома заявили, что Трамп подпишет лишь такой временный законопроект, который также отменит налоговые санкции, предусмотренные законом Обамы для людей, не покупающих страховку, и работодателей, не предлагающих страховые планы своим работникам. Белый дом также настаивает на включении положений, которые облегчали бы приобретение полисов с низкими страховыми взносами, обеспечивающими более скромное покрытие расходов. Ведущие сенаторы-демократы отвергают эти требования.



Директор бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни, которого в воскресенье видели на принадлежащем Трампу поле для гольфа в Вирджинии, заявил в эфире программы «Лицом к нации» на канале CBS, что Трамп не хочет поддерживать план, «не давая чего-то пострадавшим людям».



«Мне кажется, что критика, которая раздавалась на этой неделе, была примерно в таком стиле. "Хорошо, я готов на сделку, – говорит президент. – Но мне нужно больше для людей, которые страдают. Дайте мне больше в виде планов медицинского страхования для ассоциаций. Дайте мне больше в плане вещей, которые мы можем сделать для людей в нашей стране, чтобы реально помочь им"», – сказал Малвейни.



«Думаю у нас есть довольно хорошие шансы достичь соглашения, – добавил он. – Просто инициатива Мюррей-Александера в ее нынешнем виде, возможно, недостаточно глубокая».



В своих интервью Макконнелл также выступил против попыток бывшего главного стратега Белого дома Стива Бэннона подобрать кандидатов, которые могли бы составить конкуренцию действующим республиканским законодателям, поддерживающим Макконнелла. Лидер большинства заявил, что республиканцам нужны кандидаты, которые могут победить.



«Дело не в личностях. Речь идет о достижениях. Чтобы проводить политику, нужно реально побеждать на выборах, – сказал он, выступая на телеканале Fox News. – А некоторые из этих людей, которых вы цитируете, – это специалисты по выдвижению людей, которые проигрывают».