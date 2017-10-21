Президент Трамп: ООН не полностью использует свой огромный потенциал

В пятницу в Овальном кабинете Белого дома состоялась встреча главы исполнительной власти США с руководителем самой представительной международной организации мира, членами которой являются 193 государства. С американской стороны во встрече также участвовали постоянный представитель США в ООН Никки Хейли и советник президента по национальной безопасности генерал Г.Р. Макмастер.

Хотя президент Дональд Трамп и избранный генсеком ООН в январе Антониу Гуттериш уже встречались (в апреле, а также в сентябре – на полях Генеральной Ассамблеи), нынешняя встреча стала самой продолжительной. Как сообщает пресс-служба Белого дома, стороны обсудили ряд актуальных проблем, представляющих взаимный интересе, включая Северную Корею, Ирак и Мьянму.

Президент США высоко оценил усилия генерального секретаря ООН, направленные на реформирование организации – в своем первом выступлении на глобальном форуме в сентября Дональд Трамп особый упор сделал на необходимости борьбы с бюрократизацией, препятствующей реализации миссии ООН.

Вместе с тем, открывая вчерашнюю встречу, президент подчеркнул: «Организация Объединенных Наций обладает огромным потенциалом, который, однако, используется в последние годы далеко не полностью. Как ни одна другая, ООН имеет возможность объединять народы». Дональд Трамп пообещал, что в ближайшее время мир станет свидетелем радикальных перемен на этом направлении.

В свою очередь, Антониу Гуттериш заявил, что с учетом сложных проблем, с которыми мы сегодня сталкиваемся, мир нуждается в сильной и реформированной с учетом современных вызовов ООН, и сильных США, активно участвующих в деятельности форума на базе его фундаментальных принципов свободы, демократии и прав человека.

Президент Трамп высоко отозвался о личном вкладе Антониу Гуттериша в реформирование организации. В сентябре, выступая в Нью-Йорке на саммите ООН, президент США призвал к радикальным переменам в ее деятельности.