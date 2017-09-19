В речи в ООН Трамп осудит КНДР, Иран и Венесуэлу

ВАШИНГТОН – В своем первом обращении к Генеральной Ассамблее ООН президент США Дональд Трамп подвергнет резкой критике Северную Корею, Иран и Венесуэлу.

Об этом сообщил официальный представитель Белого дома.

«Он будет в крайне жестком тоне говорить об опасности, исходящей от Северной Кореи, и об угрозе, которую она несет нашей безопасности и безопасности всех стран в том зале», – заявил высокопоставленный представитель Белого дома, ознакомивший журналистов с основными положениями выступления президента.

«Он также будет говорить о поддержке, которую получает северокорейский режим», – добавил чиновник.

Во вторник Трамп призовет членов ООН выступить против Пхеньяна в связи с его программами разработки ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет и заблокировать их, прежде чем северокорейская армия станет более грозной силой, отметил представитель Белого дома.

Не вдаваясь в детали, он сообщил, что президент уделит внимание Ирану и трениям, возникающим из-за расхождений политики и курса иранского правительства с желаниями народа этой страны.

В понедельник Трамп заявил, что США выйдут из соглашения по ядерной программе Ирана, подписанного в 2015 году вместе с пятью другими странами, если Вашингтон придет к выводу, что МАГАТЭ не осуществляет достаточно жесткий контроль за его исполнением.

В ходе телефонного брифинга с журналистами в понедельник представитель Белого дома, пожелавший остаться неназванным, рассказал о содержании подготовленной речи Трампа, которая, как ожидается, соберет самую массовую аудиторию зрителей после его инаугурации восемь месяцев назад.

Ожидается, что Трамп затронет тему политической и экономической нестабильности в Венесуэле через несколько часов после рабочего ужина с президентами латиноамериканских стран вечером в понедельник.

Еще одной важной темой его выступления станет терроризм, сообщил высокопоставленный представитель администрации.

В Белом доме сообщили, что обращение Трампа к представителям гоcударств мира, приехавшим в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, будет носить глубоко философский характер и опираться на выступления президента в Польше и Саудовской Аравии, посвященные «принципиальному реализму».

«Президент потратил огромное время на создание, разработку и редактирование своей речи во всех отношениях», – отметил высокопоставленный представитель Белого дома.

Выступление содержит «оптимистичное видение международного сотрудничества, основанного на уважении индивидуального суверенитета», но «все те в мире, кому нужно направить какое-то послание в этой речи, поймут, какие послания предназначаются им», сообщил чиновник.