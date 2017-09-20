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Трамп призвал Совбез ООН положить конец насилию по отношению к рохинджа

Майк Пенс в Совбезе ООН

Об этом сообщил в своем выступлении Майк Пенс

Президент Трамп призвал Совет Безопасности ООН к скорейшему и эффективному разрешению кризиса в Бирме (Мьянма), связанного с положением народа рохинджа.

Об этом заявил в среду вице-президент США Майк Пенс, выступая в ООН.

В выступлении Пенса вновь прозвучал обращенный к бирманским военным призыв незамедлительно прекратить насилие, а также предупреждение о том, что в случае его продолжения будут «посеяны семена ненависти и хаоса, которые могут привести к опустошению региона для будущих поколений и создать угрозу для всеобщего мира».

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