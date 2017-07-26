Эксперт: Обвинения Трампа Украины в саботаже его кампании - попытка себя защитить

Президент США Дональд Трамп в своем Твиттере написал, что «Украина пыталась саботировать кампанию Трампа и «тихо продвигала Клинтон». А где расследование генерального прокурора!»

В посольстве Украины в США «Голосу Америки» заявили, что «правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах 2016. Мы благодарны США за двухпартийную поддержку Украины».

Твит Дональда Трампа не стал сенсацией: информация о том, что Киев якобы вмешался в выборы США, появилась в январе 2017 года. В материале издания «Politico» «Украинские усилия по саботажу Трампа вышли боком» ("Ukrainian efforts to sabotage Trump backfire") говорилось, что «представители украинского правительства пытались помочь Хиллари Клинтон и нанести ущерб Дональду Трампу, публично поставив под сомнение его пригодность занимать президентский пост».

В украинском посольстве тогда заявили, что поданная изданием информация о якобы причастности администрации президента Украины или самого посольства к подрыву кампании Дональда Трампа является ложной, и отметили, что Порошенко был одним из первых, с кем пообщался избранный президент.

Обвинения в адрес Киева со стороны президента Трампа в саботаже своей кампании и поддержке Клинтон связаны с расследованиями связей представителей его избирательного штаба и России, считает бывший посол США в Украине Джон Хербст.

"Дональд Трамп ищет возможности себя защитить. Например, указать на информацию о контактах членов Комитета Демократической партии и украинскими официальными лицами во время избирательной кампании: «Посмотрите, меня обвиняют в сговоре с иностранным правительством, но мой оппонент также был в сговоре с иностранным правительством", - заявил он.

Все, что, согласно изданию «Politico», известно о якобы украинском вмешательстве в выборы в США – это контакты консультанта Национального комитета демократической партии Александры Чалупы, и сотрудника украинского посольства относительно деятельности Пола Манафорта – бывшего руководителя избирательной кампании Трампа.

«Настоящее Время» обратилось к Александре Чалупе за комментарием, но пока его не получило.

Пол Манфорт известен в Украине из-за работы политическим консультантом на бывшего президента Виктора Януковича.

Контакты Демпартии и украинских представителей, по мнению Джона Хербста, отличаются от возможных связей между членами команды Трампа и Россией.

"В случае с Россией, мы знаем, что был взлом электронной почты Национального комитета демократической партии, членов избирательной кампании Клинтон. Мы знаем, что, исходя из выводов американских спецслужб, Путин хотел реально повлиять на выборы в США", - отметил Джон Хербст.

Спустя почти полгода информация об «украинском влиянии» вновь появилась в американских СМИ – как раз в разгар скандалов вокруг администрации в связи с расследованием связей команды Трампа и России. Раш Лимбо – известный американский радиоведущий ультраправых взглядов – обрушился с критикой на кампанию Хиллари Клинтон. Якобы информация, которую обсуждали консультант Демпартии с украинской стороной, в результате привела к увольнению Пола Манафорта. «Это сговор с иностранным правительством, иностранным государством», - заявил Лимбо.

А вот что сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс: Национальный комитет Демпартии «координировал исследования непосредственно с посольством Украины. Это не обвинение, это то, что они сделали. И никто из присутствующих здесь, насколько мне известно, не имел проблем с этим».

Джон Хербст считает, что до тех пор, пока Дональд Трамп будет ощущать на себе давление в связи с расследованием связей членов его избирательной кампании с Россией, он будет продолжать использовать тему вмешательства Украины в выборы в качестве аргумента для своей защиты.