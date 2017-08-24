Трамп подверг критике Райана и Макконнелла в связи с проблемой потолка госдолга

Президент США Дональд Трамп написал в четверг в «Твиттере», что законодательной «неразберихи» в вопросе о потолке государственного долга можно было бы избежать, если бы лидеры республиканцев прислушались к его совету.

«Я просил Митча Макконнелла и Пола Райана привязать законопроект о потолке государственного долга к популярному законопроекту об апелляциях ветеранов [боевых действий], который в итоге был принят, для легкого прохождения. Они этого не сделали, и сейчас у нас есть большая проблема в лице демократов, которые, как обычно, удерживают республиканцев от утверждения потолка госдолга. Все могло быть просто, а получилась неразбериха!», – заявил Трамп.

Трамп подверг критике лидера республиканцев в Сенате и в связи с проблемой здравоохранения. «Моя единственная проблема в отношениях с Митчем Макконнеллом заключается в том, что после 7 лет требований об отмене и замене Obamacare, он провалил голосование. Этого не должно было случиться!»

Напомним, что для принятия законопроекта о госдолге республиканцам необходимы, как минимум, 8 голосов демократов. В середине июля появилась информация о том, что обсуждается возможность привязать его к законопроекту о ветеранах военных действий, но то, что инициатива исходила от президента, стало известно лишь после его твита.