Президент Трамп защищает своего старшего сына в связи со скандалом, который разразился по поводу прошлогодней встречи Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой. Сын, и он же – советник, президента США думал, что на встрече ему будет передана информация, компрометирующая соперницу Дональда Трампа на выборах – Хиллари Клинтон.

«С практической точки зрения, большинство людей пошло бы на такую встречу», – заявил Трамп в четверг, комментируя решение Дональда Трампа-младшего провести переговоры с российским адвокатом. Встречу, посредством электронной переписки, устроил пиар-агент Роб Голдстоун. Газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на трех человек, знакомых с содержанием переписки, пишет, что Голдстоун, в письме Трампу-младшему, дал понять, что источником негативной информации является российское правительство, и что предлагаемые ему материалы – знак поддержки кандидатуры Дональда Трампа со стороны Москвы.

«Это называется изучением деятельности оппозиции или изучением вашего соперника. Это – стандартная практика в политике. Политика – это не самое приятное дело в мире, однако, это обычная практика – добывать информацию, когда предоставляется такая возможность», – сказал Трамп-старший на совместной пресс-конференции с президентом Эммануэлем Макроном в Париже.

Президент Трамп, которому в США предстоят еще многие месяцы расследований контактов его помощников с представителями России в ходе предвыборной кампании, заявил, что «на встрече ничего не произошло, ее результат был нулевым, и, если честно, пресса почему-то подняла сильный шум из-за того, что, на практике, делают очень многие».

«Что касается моего сына, то он – чудесный молодой человек, – продолжил Трамп-старший. – Он согласился встретиться с российским адвокатом. Не юристом российского правительства, а российским адвокатом. Это была короткая встреча, которая закончилась очень-очень быстро».

Трампу задали вопрос, согласен ли глава Белого дома с Кристофером Рэем, которого он номинировал на пост главы ФБР, в том, что его сын должен был обратиться в Федеральное бюро расследований после приглашения на такую встречу, так как оно предположительно исходило от властей России – геополитического соперника Соединенных Штатов. Однако, президент США ушел от ответа на этот вопрос и просто высказал похвалу в отношении Рэя.

Тем временем, в Вашингтоне сенатор США Чарльз Грассли, который является одной из ключевых фигур в расследовании вмешательства России в американские выборы, направил Трампу-младшему приглашение дать показания о его встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой в Нью-Йоркском небоскребе Trump Tower в июне 2016 года. Дональд Трамп-младший уже выразил готовность добровольно дать показания, однако сенатор Грассли указал, что, в случае необходимости, ему будет выслана официальная повестка.

Грассли, который возглавляет сенатский Комитет по юридическим делам, заявил, что Трампу-младшему могут быть заданы любые вопросы, поскольку члены комитета расследуют факты вмешательства Москвы в выборы в США, которое, по заключению американских спецслужб, было осуществлено по прямому указанию президента РФ Владимира Путина.

Возглавляемый Грассли комитет – один из нескольких комитетов в Конгрессе США, ведущих расследование связей членов предвыборной команды Трампа с Россией.

«Я с нетерпением жду возможности задать Дональду Трампу-младшему вопрос: какого рожна он согласился на встречу с человеком, который сказал, что представляет одну из наиболее враждебных по отношению к нам стран мира?» – заявил по этому поводу сенатор-демократ Крис Кунс.

Одновременно, спецпрокурор Роберт Мюллер, бывший директор ФБР, ведет уголовное расследование российского вмешательства в американские выборы, а также по факту возможного препятствования правосудию со стороны президента США. Имеется в виду то, что Дональд Трамп уволил с поста директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование «российского дела» до того, как оно было передано Мюллеру.

Спикер Палаты представителей, республиканец Пол Райан призвал Трампа-младшего откликнуться на просьбу сенатора Грассли и дать показания.

«Я считаю, что каждый свидетель, к кому Конгресс обращается с просьбой дать показания, должен ее выполнить», – сказал Райан.