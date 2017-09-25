Трамп распространил ограничения на въезд в США на восемь стран

ВАШИНГТОН – Жители восьми стран, желающие приехать в США, столкнутся с новыми ограничениями в соответствии с пересмотренным указом о запрете на въезд, подписанным президентом Дональдом Трампом в воскресенье.

Новые правила, вступающие в силу 18 октября, коснутся граждан Чада, Ирана, Ливии, Северной Кореи, Сомали, Сирии, Венесуэлы и Йемена.

Американские власти утверждают, что эти страны отказываются обмениваться информацией по вопросам терроризма и другим проблемам с США.

Сообщение о появлении нового указа было сделано вечером в воскресенье. В этот день истекал предыдущий запрет на въезд, который затрагивал шесть стран с преимущественно мусульманским населением и действовал 90 дней.

Предыдущий указ запрещал въезд в США граждан Ирана, Ливии, Сомали, Судана Сирии и Йемена за исключением случаев, когда они могли подтвердить наличие «добросовестных отношений» с физическими или юридическими лицами в США.

Реакция на указ президента правозащитных и других организаций, работающих с иммигрантами, была незамедлительной и, в основном, отрицательной.

Совет по американо-исламским отношениям, крупнейшая общественная организация, выступающая в защиту гражданских прав мусульман, заявил, что новая версия «запрета на въезд мусульман», который Трамп пытался ввести после вступления в должность ранее в этом году, является частью «уродливой повестки сторонников превосходства белой расы», которую якобы реализует администрация.

В новом распоряжении Трампа говорится: «Как президент, я должен принимать меры по защите безопасности и интересов Соединенных Штатов и их народа. Объявленные ограничения являются жесткими и подобранными индивидуально, и они должны послать сигнал правительствам зарубежных стран, что те обязаны работать с нами в целях укрепления безопасности».

В новом списке нет Судана, но одновременно в нем появились Чад, Венесуэла и Северная Корея.

«Северная Корея не сотрудничает с правительством США ни в каких отношениях и не удовлетворяет никаким требованиям по обмену информацией», – говорится в президентском заявлении.

В отношении Венесуэлы сказано, что она не сотрудничает с США «в целях проверки, представляют ли ее граждане угрозу национальной или общественной безопасности». Представители США также сообщали, что правительство в Каракасе не проявляет готовности принимать своих граждан, депортируемых из США.

Чад, являющийся «ценным и важным» партнером в борьбе с терроризмом, не делится информацией о терроризме и другой информацией в сфере общественной безопасности, говорится в распоряжении.

Правозащитная организация Amnesty International осудила новый запрет.

«[Предыдущий] указ был катастрофой не только для тех, кто стремился к безопасности, но и для тех, кто просто хочет путешествовать, работать или учиться в США, – отмечают правозащитники. – Сегодняшние меры не снижают эту напряженность и не обеспечивают безопасность никому».

Несколько дней назад Трамп призвал к «более жесткому» запрету на въезд в связи с частичным взрывом бомбы в лондонском метро.

«Запрет на въезд должен быть гораздо более обширным, более жестким и более конкретным, но вот глупость – это не будет политически корректно!» – написал Трамп в Твиттере.