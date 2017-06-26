Верховный суд разблокировал большинство положений иммиграционного указа

Верховный суд США заявил, что рассмотрит дело об иммиграционном указе президента Дональда Трампа, а пока большинство положений указа может вступить в силу.

Обновленная версия президентского указа Трампа запрещает въезд в страну гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением на 90 дней и на 120 дней приостанавливает программу приема беженцев. Согласно указу, эти меры необходимы для пересмотра процесса проверки въезжающих в страну с целью обезопасить ее от внешних угроз.

Указ был заблокирован запретительными постановлениями двух судов, из штатов Гавайи и Мэриленд. Оба постановления были оставлены в силе апелляционными судами.

Однако Верховный суд предпочел более избирательный подход, разрешив ввести запрет на въезд для граждан Ливии, Ирана, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, а также приостановить прием беженцев.

При этом судьи заявили, что запрет на въезд не может распространяться на «иностранных граждан, на достоверной основе заявляющих о наличии добросовестных отношений с физическим или юридическим лицом в Соединенных Штатах».

Суд дает определение таких взаимоотношений: для частных лиц это родственные связи, для студентов – поступление в колледж или университет, для работников – предложение о приеме на работу.

Трамп заявил, что запрет вступит в силу в течение 72 часов после постановления суда.

В понедельник он назвал решение Верховного суда «очевидной победой».

Президент добавил, что постановление поможет ему защитить страну: «Как президент я не могу позволить, чтобы в нашу страну въезжали люди, которые хотят причинить нам вред. Я хочу, чтобы к нам приезжали люди, которые любят США и всех граждан этой страны, трудолюбивые и приносящие пользу».

В ходе очередного брифинга пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что решение 9 судей Верховного суда по иммиграционному указу Трампа позволит президенту использовать «важный инструмент защиты нашей страны».

«Его основная задача как главнокомандующего – обеспечивать безопасность американцев, и указ направлен именно на достижение этой цели», – сказал Спайсер, пояснив, что правительство изучает решение Верховного суда и определяет дальнейшие шаги.

Министерство внутренней безопасности США пообещало, что выполнение указа «будет осуществляться профессионально, с четким и достаточным оповещением общественности, в особенности путешественников, на которых он распространяется, и в сотрудничестве с партнерами в туристическом бизнесе».

Как ожидается, судьи рассмотрят дело о запрете на въезд осенью, однако они отметили, что также обсудят вопрос о том, будет ли дело все еще актуальным на тот момент. Прописанные в указе меры заявлены как временные: предполагается, что они будут действовать, пока правительство ведет пересмотр протоколов безопасности.

Трое из наиболее консервативно настроенных судей выразили частичное несогласие с вынесенным постановлением. Судья Кларенс Томас, выступая также от лица судей Нила Горсача и Сэмюела Алито, выразил сомнение в том, удастся ли обеспечить частичное соблюдение указа.

«Я опасаюсь, что выработанное судом решение окажется неосуществимым, – написал Томас. – Оно возлагает на представителей исполнительной власти груз принятия решений – с риском несоблюдения – о том, имеют ли граждане стран, которые затрагивает указ, достаточные связи с физическими или юридическими лицами в США».

По мнению Томаса, постановление суда дает почву для многочисленных исков.

Положение о запрете на въезд в США для граждан шести стран было изначально заблокировано апелляционным судом Четвертого округа в Ричмонде, штат Вирджиния, который, на основании заявлений и твитов самого Трампа, счел его запретом в отношении мусульман.

Позже апелляционный суд Девятого округа заблокировал и положение о запрете на въезд, и приостановку приема беженцев, однако на других основаниях: этот суд счел, что Трамп превысил свои полномочия.

Организации, выступающие в защиту гражданских прав и прав иммигрантов, называют указ неконституционным и считают его проявлением дискриминации по отношению к мусульманам.