Трамп оценит ход восстановительных работ в Пуэрто-Рико

Президент США Дональд Трамп во вторник отправится в Пуэрто-Рико, чтобы проверить ход восстановительных работ на этой американской территории, пострадавшей от мощного урагана.

Рабочий график Трампа включает встречи с губернатором Пуэрто-Рико Рикардо Росселло, военным персоналом и пострадавшими от шторма.

Ожидается, что он также проведет переговоры с Кеннетом Мэппом – губернатором Американских Виргинских островов, на которые тоже обрушился ураган «Мария».

Трампа критикуют за реакцию его администрации на ураган, из-за которого большая часть Пуэрто-Рико лишилась электроэнергии, а многие жители остались без водопроводной воды, топлива для генераторов и сотовой связи.

Примерно через две недели после удара стихии губернатор Росселло заявил, что подача воды восстановлена для примерно половины потребителей, и выразил надежду, что четверть населения получит электроэнергию к концу октября.