Трамп оценит ход восстановительных работ в Пуэрто-Рико

Президент США побывает на острове, серьезно пострадавшем от удара мощного урагана
Президент США Дональд Трамп во вторник отправится в Пуэрто-Рико, чтобы проверить ход восстановительных работ на этой американской территории, пострадавшей от мощного урагана.
Рабочий график Трампа включает встречи с губернатором Пуэрто-Рико Рикардо Росселло, военным персоналом и пострадавшими от шторма.
Ожидается, что он также проведет переговоры с Кеннетом Мэппом – губернатором Американских Виргинских островов, на которые тоже обрушился ураган «Мария».
Трампа критикуют за реакцию его администрации на ураган, из-за которого большая часть Пуэрто-Рико лишилась электроэнергии, а многие жители остались без водопроводной воды, топлива для генераторов и сотовой связи.
Примерно через две недели после удара стихии губернатор Росселло заявил, что подача воды восстановлена для примерно половины потребителей, и выразил надежду, что четверть населения получит электроэнергию к концу октября.
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