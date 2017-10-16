Белый дом обнародовал программу турне Трампа по странам Азии

Президент США Дональд Трамп с 3 по 14 ноября совершит турне по странам Азии, в рамках которого посетит Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам, Филиппины и Гавайи, сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома. Поездка пройдет на фоне растущей напряженности вокруг ядерной и ракетной программ КНДР.

Трамп «призовет международное сообщество объединить усилия, чтобы максимизировать давление на КНДР», а также встретится с семьями японских граждан, похищенных Северной Кореей.

В ходе своего визита Трамп подчеркнет свою приверженность союзникам и партнерам США и посетит ряд мероприятий в рамках форумов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и Ассоциации стран Юго-Восточной Азии.

Он также встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом Филиппин Родриго Дутерте и президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.