Трамп не уверен, что госсекретарь Тиллерсон сохранит свой пост

Президент Дональд Трамп не уверен, что госсекретарь Рекс Тиллерсон сохранит свой пост до конца первого президентского срока. В интервью телеканалу Fox News глава Белого дома пояснил, что он «не доволен» тем, что не все сотрудники американского дипломатического ведомства поддерживают проводимую им политику. Кроме этого, Дональд Трамп подчеркнул, что только он определяет, какой должна быть внешняя политика США.

«Единственный, кто имеет значение, это я, - сказал он. – Только мое мнение имеет значение потому, что когда дело касается решений, то я определяю, какой будет политика».

В ответ на вопрос, намерен ли он продолжать работать с Рексом Тиллерсоном до конца первого президентского срока, Трамп ответил коротко: «Посмотрим. Я не знаю».

Конфликт между президентом США и госсекретарем стал достоянием публики в октябре этого года, когда сразу несколько американских СМИ сообщили о том, что еще летом Рекс Тиллерсон назвал главу Белого дома «придурком», пригрозив уйти в отставку.

Позднее глава Госдепартамента опроверг сообщения о своей возможной отставке, но не стал комментировать высказывания в адрес президента, которые приводила пресса.

По мнению президента Совета по внешней политике Ричарда Хасса, замечания Трампа, высказанные в интервью Fox News, могут не лучшим образом отразиться на всей внешней политике США.

«Дело не в Рексе Тиллерсоне, а в том человеке, которые прийдет ему на смену, - заявил он в эфире CBS News. – Если президент не считает нужным сделать все для того, чтобы деятельность его госсекретаря была успешной, то и сам госсекретарь не сможет выполнять свою работу».