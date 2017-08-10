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Трамп поблагодарил Путина за высылку американских дипломатов

Дональд Трамп, президент США

Дональд Трамп пояснил, что это поможет сэкономить на зарплатах

Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента РФ Владимира Путина за резкое сокращение численности американских дипломатов в России. Трамп пояснил: «потому что мы будем меньше тратить на зарплаты».

«Я хочу поблагодарить его, потому что мы пытаемся сократить расходы на зарплаты, и я очень озабочен этим, и я очень благодарен, что он избавился от большого количества людей, – сказал Трамп журналистам. – Нет реальных причин, по которым им следовало бы вернуться».

Обстоятельства произнесения и интонация этой тирады не позволяют судить – говорил президент США серьезно или шутил.

Речь идет о недавнем решении Москвы сократить численность американских дипломатов, аккредитованных в России на 755 человек - из примерно 1,2 тыс ныне работающих в России.

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