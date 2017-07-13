Дональд Трамп: Путин предпочел бы, чтобы победила Клинтон

Президент Дональд Трамп заявил в среду, что Владимир Путин предпочел бы, чтобы на прошедших в ноябре прошлого года президентских выборах в США победила Хиллари Клинтон.

В интервью религиозному телеканалу CBN (Christian Broadcasting Network) глава Белого дома уточнил, что подобное развитие событий было бы выгодным для России, так как приход к власти экс-госсекретаря США ослабил бы американские вооруженные силы и взвинтил цены на энергоносители.

«Например, если бы Хиллари победила, то наши вооруженные силы были бы разгромлены, – приводит слова Дональда Трампа газета Washington Times. – Наши энергоносители стали бы намного дороже. (Со мной – совсем не так), и именно это не нравится Путину в моей политике. И именно поэтому я спрашиваю: с чего это он должен был быть заинтересован в моей победе? С самого первого дня я заявлял об укреплении вооруженных сил, а он не хочет этого видеть. С самого первого дня я поддерживал расширение добычи природного газа и другие меры удешевления энергии».

Его соперница из Демократической партии, по утверждению Дональда Трампа, проводила бы иную политику.

«Ему (Путину) понравилась бы Хиллари, потому что она хочет построить больше ветряных установок, – сказал президент США. – Он предпочел бы это, потому что, в результате, цены на энергоносители значительно бы выросли, а Россия во многом зависит от (экспорта) энергоносителей».