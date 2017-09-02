В Техасе подсчитывают ущерб от урагана «Харви»

Дональд Трамп и первая леди США Мелания Трамп в субботуприбыли в Хьюстон для того, чтобы лично оценить ущерб, нанесенный региону ураганом Харви.

Визит стал второй по счету поездкой президентской четы в Техас на этой неделе. Во время первого посещения штата Дональд Трамп провел несколько совещаний и выступил с речью перед своими сторонниками, но так и не встретился ни с пострадавшими от урагана, ни с волонтерами, прибывшими на помощь из разных штатов США. Это решение вызвало волну критики в Вашингтоне со стороны представителей обеих партий в Конгрессе.

На этот раз президент начал поездку со встречи с жителями штата, посетив Центр по оказанию помощи пострадавшим в Хьюстоне. Он осмотрел помещения, где разместили людей, потерявших жилье, сделал несколько фотографий с жителями штата, и, как отметили наблюдатели, с готовностью пожимал руки и обменивался несколькими фразами с находящимися в Центре.

В ответ на просьбу оценить, как идут спасательные и восстановительные работы, Дональд Трамп заявил, что все «просто великолепно».

«Все прекрасно работает, - сказал он. – Я думаю, что люди оценили все, что было сделано. Несмотря на все трудности, это было по-настоящему прекрасно».

После этого на озере Чарльз в штате Луизиана президентская чета провела короткую встречу с представителями спасательных служб и членами делегации Конгресса США, находящимися в регионе.

Накануне Белый дом направил в Конгресс официальный запрос, попросив выделить на устранение последствий урагана первый транш в размере 7,85 миллиардов долларов. Ожидается, что эта инициатива будет одобрена представителями обеих партий.

По оценкам местных властей, правда, штату необходима гораздо большая сумма: за помощью к федеральным властям уже обратились владельцы 450 тысяч домов и квартир в Техасе.

В результате удара стихии свои дома были вынуждены покинуть более 1 миллиона человек. Как минимум 50 жителей штата погибли.

Несмотря на то, что в конце недели вода начала отступать из затопленных районов, более 20 тысяч домов остаются затопленными.

Кроме этого, из-за тропического урагана «Харви» были закрыты все нефтеперерабатывающие предприятия в регионе. Это составляет почти четверть от всех имеющихся в США мощностей по производству топлива.

В результате в конце недели резко поднялись цены на бензин и дизельное топливо во всех регионах США. В некоторых штатах рост составил 50-70 центов за галлон.

Пытаясь избежать кризиса, Министерство энергетики США распорядилось дополнительно выделить нефтеперерабатывающим предприятиям 4,5 миллиона баррелей нефти из Стратегического запаса.