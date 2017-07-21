СМИ: помощники Трамп собирают информацию о команде спецпрокурора

Помощники президента Трампа собирают информацию о команде специального прокурора Роберта Мюллера в попытке дискредитировать его расследование по российскому делу, сообщили в четверг вечером американские СМИ.

Как сообщает Washington Post со ссылкой на причастный к делу источник, президент спросил своих советников о своих полномочиях помиловать помощников, членов семьи и даже самого себя. Второй источник сообщил, что адвокаты Трампа обсуждают между собой президентские полномочия помилования.

По данным New York Times, помощники президента собирают информацию профессионального и политического характера об участниках расследования, пытаясь найти конфликт интересов, который можно было бы использовать для дискредитации расследования или выдвижения обвинений в адрес самого Мюллера.

Это очередное свидетельство назревающего противостояния между Трампом и Мюллером, который собрал команду влиятельных прокуроров и агентов, чтобы установить, помогал ли кто-то из приближенных Трампа российской кампании по вмешательству в выборы.