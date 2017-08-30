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Трамп выступит с речью в поддержку налоговой реформы

Президент сделает упор на причинах необходимости реформы, не вдаваясь в детали своего плана

Президент США Дональд Трамп в среду отправился в штат Миссури, стремясь заручиться поддержкой избирателей в вопросе о реформе налогового кодекса.

По словам представителей администрации, в ходе выступления в городе Спрингфилде президент сделает упор на разъяснении причин необходимости налоговой реформы, не вдаваясь в подробности своего плана. Он постарается представить сокращение налогов как способ помочь американским трудящимся.

В прошлом Трамп предлагал сократить налог для корпораций с 35 до 15 процентов.

Налоговой кодекс США не подвергался существенным изменениям с 1986 года.

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