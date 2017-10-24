Трамп продвигает налоговую реформу на фоне размолвки с сенатором Коркером

Президент США Дональд Трамп во вторник встречается с сенаторами-республиканцами в надежде реализовать свои планы по сокращению налогов для корпораций и среднего класса, несмотря на недавнюю размолвку с видным сенатором Бобом Коркером.

Трамп пообедает на Капитолийском холме с группой сенаторов, среди которых будет и Коркер, чтобы обсудить предлагаемую налоговую реформу.

На прошлой неделе Сенат принял резолюцию по бюджету, которая может привести к сокращению налоговых поступлений на 1,5 триллиона долларов в течение предстоящих десяти лет, что увеличит на ту же сумму нарастающий госдолг страны, в настоящий момент составляющий 20 триллионов долларов. Трамп призывает принять законопроект по налогам до конца года.

Однако контролируемый республиканцами Конгресс пока не согласовал конкретные изменения в налоговом законодательстве, и в настоящий момент идут активные закрытые дискуссии о том, какие положения налогового кодекса оставить в силе, а какие – отменить. Трамп исключил возможность сокращения государственных пенсий для пожилых американцев и пересмотра оптимизированных в плане налогообложения планов, которыми многие американцы пользуются для пенсионных накоплений.

Коркер, объявивший о намерении уйти в отставку после выборов 2018 года и в последнее время часто выступающий с критикой в адрес президента, заявил в интервью ABC News, что Трамп должен предоставить изменение налогового законодательства соответствующим комитетам Конгресса, не исключая какие-либо возможности, что мешает законодателям согласовать свой план.

По словам Коркера, он не видит у Трампа ни решимости, ни навыков, необходимых для проведения налоговой реформы.

«Легко говорить о сокращении налоговых ставок и принятии выгодных для населения решений, но сложность в том, чтобы провести все эти реформы, которые упростят процесс подачи налоговых деклараций, чего американцы просят годами. Но если с самого начала исключать определенные варианты, это все очень осложняет», – отметил Коркер.

Коркер, недавно заявивший, что агрессивная риторика Трампа может привести к третьей мировой войне, вновь выступил с критикой в адрес президента, призвав того предоставить решение внешнеполитических вопросов профессионалам.

Трамп отреагировал на эти комментарии в своем «Твиттере», напомнив, что Коркер помогал в разработке «неудачного соглашения с Ираном», заявив, что тот «не смог бы избраться даже на самую завалящую должность» в своем штате, и обвинив сенатора в противодействии усилиям по сокращению налогов. «Коркер вышел из предвыборной гонки в Теннесси, когда я отказался поддержать его кандидатуру, а теперь говорит про Трампа только плохое. Посмотрите на его послужной список!» – написал президент.

Коркер ответил в своем «Твиттере», написав: «Очередная ложь от лживого президента».

Позже сенатор сказал в интервью CNN: «У президента явные трудности с тем, чтобы говорить правду».

Трамп парировал: «Разве не грустно, что сенатор-легковес Боб Коркер, не сумевший переизбраться в великом штате Теннесси, теперь выступает против сокращений налогов!»

Проголосует ли Коркер за налоговую реформу, остается неясным. Однако его голос может оказаться решающим, поскольку в Сенате республиканцы занимают 52 места из 100, а демократы выступают против предлагаемых сокращений, настаивая, что они принесут лишь самым богатым гражданам за счет налогоплательщиков с более скромным уровнем дохода.

