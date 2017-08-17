Трамп назвал «глупым» снос памятников конфедератам

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что «так глупо» сносить памятники генералам и военнослужащим Конфедерации, которые сражались на проигравшей стороне в Гражданской войне.

В серии комментариев в Твиттере Трамп написал: «Грустно видеть, как историю и культуру нашей страны раздирают, снося прекрасные статуи и памятники».

«Нельзя изменить историю! – написал Трамп. – Но можно учиться на ее примере. Роберт Э. Ли, Стоунуолл Джексон – а кто следующий, Вашингтон, Джефферсон? Это так глупо! К тому же у наших городов и парков отбирают красоту, которой будет сильно не хватать и которую никогда не заменят ничем сравнимым!»

Трамп высказал свое мнение по поводу памятников конфедератам после недавних событий в Шарлоттсвиллле, штат Вирджиния, где белые националисты устроили акцию протеста против сноса памятника генералу Ли, возглавлявшему войска Конфедерации во время Гражданской войны 1861-1865 годов.

Трамп подвергся критике со стороны самых разных представителей политического спектра США, после его заявлений, что демонстранты, представляющие группировки ультраправого толка, и их противники в равной степени ответственны за произошедшие беспорядки.

Во время беспорядков погибла одна женщина и 19 человек получили ранения, когда сторонник националистов въехал на автомобиле в участников встречной акции. Белые националисты, сторонники Ку-клукс-клана и неонацисты скандировали лозунги, направленные против расовых меньшинств и евреев.

Главный политтехнолог Белого дома Стив Бэннон на этой неделе постарался преуменьшить влияние ультраправого крыла на политической арене США, хотя до присоединения к президентской команде опубликовал статью в поддержку лозунга «Америка прежде всего».

«Этно-националисты – неудачники, – сказал он. – Это маргинальный элемент. Мне кажется, СМИ уделяют этому слишком много внимания, и нам нужно это подавлять более активно. Эти ребята – просто сборище клоунов».

При этом Бэннон считает, что комментарии Трампа по поводу памятников конфедератам – выигрышная стратегия, хотя демократы и обвиняют президента в поддержке расистских группировок.

«Чем дольше демократы рассуждают на тему идентичности, тем лучше, – сказал он. – Пусть говорят про расизм каждый день. Если левые сосредоточатся на проблемах расы и идентичности, а мы – на экономическом национализме, мы сможем сокрушить демократов».

Гражданская война стала основополагающим событием американской истории. Она разразилась преимущественно из-за требований южных землевладельцев сохранить рабовладельческий строй и отделить 11 штатов от федерального центра, однако в итоге численное превосходство оказалось на стороне сил Союза. В ходе войны погибли 620 000 человек, как на поле боя, так и от голода и болезней.

Эта война во многом определила дальнейшие отношения между белым и чернокожим населением страны. В ряде городов снесли многие из 718 памятников воинам Конфедерации, в то время как другие города рассматривают вопрос об их сносе.

В США наблюдаются противоречивые оценки кампаний по сносу памятников в общественных местах, зачастую в парках и на городских площадях, преимущественно на Юге. Многие требуют снести памятники как символ, бесспорно, постыдной страницы в истории США – рабовладения.

Другие американцы, в том числе Трамп, настаивают, что нельзя переписывать историю страны, снося памятники, и напоминают, что некоторые из отцов-основателей страны, в том числе Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон, тоже были рабовладельцами. В своем твите, где упоминаются первый и третий президенты страны, Трамп уже во второй раз за неделю поднял вопрос о том, как далеко зайдут сторонники искоренения напоминаний о рабовладельческой эпохе.

Столица США названа в честь Вашингтона, а два из наиболее важных памятников страны – в честь Вашингтона и Джефферсона. В Капитолии стоят 10 статуй видных деятелей Конфедерации, которые, судя по всему, там и останутся.

На этой неделе в Балтиморе, штат Мэриленд, снесли четыре памятника конфедератам. Это было сделано ночью, без заблаговременного объявления, чтобы избежать протестов, как в Шарлоттсвилле. В Дареме, штат Северная Каролина, демонстранты самовольно повалили памятник солдату Конфедерации, однако полиция предъявила четверым участникам акции обвинения в вандализме.