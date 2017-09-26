Трамп вновь подверг критике протесты во время спортивных матчей

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о своей поддержке болельщиков, которые освистывали игроков Национальной футбольной лиги (НФЛ), стоявших на коленях во время игры государственного гимна перед матчами в знак протеста против расизма в стране.

Утром он прокомментировал в «Твиттере» действия команды Dallas Cowboys, которая перед матчем накануне вечером преклонила колени, а затем встала во время исполнения национального гимна.

«Никогда не слышал таких возмущенных возгласов, как на игре НФЛ вчера вечером, когда вся команда Далласа встала на колени», – написал Трамп.

«Но хотя далласская команда опустилась на колени, они все встали во время исполнения национального гимна. Большой прогресс – мы все любим нашу страну!» – добавил он в следующем твите.

Перед началом матчей НФЛ на этой неделе Трамп призвал владельцев команд увольнять (преимущественно афроамериканцев), которые отказываются вставать во время исполнения национального гимна.

Протесты начались еще в прошлом году, когда квотербек команды San Francisco 49ers Колин Каперник отказался встать во время исполнения гимна, чтобы привлечь внимание к неравному обращению с расовыми меньшинствами в США, в том числе к случая жестокого обращения с афроамериканцами со стороны полиции.

После комментариев Трампа в воскресенье и понедельник сотни игроков бросили ему вызов, оставшись сидеть, опустившись на колени или сомкнув руки во время исполнения гимна в начале матчей.

Трамп в понедельник заявил, что отказ профессиональных футболистов вставать во время исполнения национального гимна «не имеет никакого отношения к расе», поскольку это вопрос об уважении к национальному флагу.

Многие владельцы команд НФЛ, по меньшей мере двое из которых выделили по миллиону долларов на церемонию инаугурации Трампа, опубликовали заявления в поддержку протеста игроков, не вняв призыву президента уволить их, а некоторые присоединились к протесту на поле во время исполнения гимна.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс сказала, что Трамп считает важным «поддержать национальную гордость в нашей стране... Я знаю, что для президента всегда важно всегда защищать наш флаг, национальный гимн и, конечно же, поддерживать мужчин и женщин в военной форме».